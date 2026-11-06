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Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια – Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Το πετρέλαιο αναμένεται να παρουσιάσει απότομη εβδομαδιαία πτώση, αλλά οι ανησυχίες για την προσφορά στη Μέση Ανατολή παρέχουν κατώτατο στήριγμα.

Commodities 06.11.2026, 08:12
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Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια – Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν
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Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι επιστρέφει το πετρέλαιο, καθώς  επανέρχεται ο φόβος για νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δύο ημέρες μετά την πτώση των τιμών που προκάλεσε η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι προσδοκίες για γρήγορη λήξη του πολέμου υποχωρούν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent με παράδοση τον Ιανουάριο ενισχύθηκαν την Παρασκευή κατά 1,29 δολάρια, ή 1,31%, φτάνοντας τα 99,58 δολάρια ανά βαρέλι (στις 05:04 GMT). Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσαν άνοδο 86 σεντς, ή 0,95%, στα 91,38 δολάρια ανά βαρέλι. Κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών, η τιμή του Brent ξεπέρασε προσωρινά το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Και τα δύο είδη συμβολαίων κατέγραψαν κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Παρόλα αυτά, το συμβόλαιο για το Brent οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 12% (μετά τη λήξη του συμβολαίου Δεκεμβρίου στις 30 Οκτωβρίου), ενώ το WTI αναμένεται να υποχωρήσει κατά 12,1%.

πετρελαϊκές

Το πετρέλαιο έπεσε λόγω εκλογών

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι τιμές είχαν σημειώσει κατακόρυφη πτώση, καθώς επικρατούσε η εκτίμηση ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ —οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγή συσχετισμών στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων— θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος διανύει πλέον τον ένατο μήνα του.

Την Τετάρτη και μόνο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 8% μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Ωστόσο, οι τιμές ανέκαμψαν λόγω της έξαρσης των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων την Τετάρτη και την Πέμπτη στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ —τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών φορτίων από τη Μέση Ανατολή— γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη ροή των προμηθειών από την περιοχή.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM, Τιμ Γουότερερ, χαρακτήρισε, στο Reuters, την άνοδο της Παρασκευής ως «τεχνική ανάκαμψη» μετά το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων που ακολούθησε τις αμερικανικές εκλογές. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η βασική αιτία ήταν η συνειδητοποίηση πως το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί και ότι οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ δεν επηρεάζονται από τη νίκη των Δημοκρατικών. «Μέχρι να υπάρξει μια αξιόπιστη προοπτική για ασφαλέστερη και φθηνότερη διέλευση μέσω του Κόλπου, είναι πιθανό οι τιμές του πετρελαίου να βρίσκουν στήριξη σε κάθε υποχώρηση, ενώ παράλληλα παραμένουν ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις με αφορμή ειδήσεις περί κλιμάκωσης», δήλωσε ο ίδιος.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τρία ακόμη δεξαμενλοπλοία δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, ενώ στοιχεία από τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO υποδεικνύουν ότι οι επιθέσεις εναντίον πλοίων μεταφοράς πετρελαίου συνεχίζονται με ρυθμούς που πλησιάζουν επίπεδα-ρεκόρ.

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