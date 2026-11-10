«Γιορτές για όλους»: Ποια προϊόντα μπαίνουν στο καλάθι με μειώσεις έως 25%

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Με μειώσεις έως 25% σε επιλεγμένα προϊόντα και μικρότερες εκπτώσεις στα κρέατα προετοιμάζεται το νέο χριστουγεννιάτικο καλάθι «Γιορτές για όλους».

Από τα βασικά τρόφιμα μέχρι τη γαλοπούλα, τα μελομακάρονα και τη βασιλόπιτα, η πρωτοβουλία επιχειρεί να περιορίσει τον λογαριασμό των εορταστικών αγορών, μέσα από συμφωνίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές.

Ο σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αφορά περίπου 25 κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες,έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 60 κωδικοί, ενώ στόχος είναι να αυξηθούν μέχρι την ενεργοποίηση της δράσης.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με την αγορά για τις συμμετοχές και τις μειώσεις ανά προϊόν.

Το εορταστικό τραπέζι

Στη λίστα αναμένεται να ενταχθούν ρύζι, ζυμαρικά και άλευρα, μαζί με γάλα, τυριά και βούτυρο.

Πρόκειται για είδη που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, αλλά χρησιμοποιούνται και στην προετοιμασία του εορταστικού τραπεζιού. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται οι εκπτώσεις να αφορούν τόσο έτοιμα προϊόντα όσο και υλικά για μαγειρική και σπιτικά γλυκά.Ξεχωριστό τμήμα του καλαθιού θα αποτελούν τα παραδοσιακά προϊόντα των ημερών.

Βασιλόπιτες, τσουρέκια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες βρίσκονται στον σχεδιασμό, ενώ τη λίστα συμπληρώνουν κρασιά και αναψυκτικά.

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες με τις επιχειρήσεις, που θα καθορίσουν τις συσκευασίες και το ποσοστό μείωσης κάθε κωδικού.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κρέατα, καθώς απορροφούν σημαντικό μέρος της δαπάνης για τα γιορτινά γεύματα.

Μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και γαλοπούλα αναμένεται να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, με μειώσεις που προβλέπεται να ξεκινούν από το 5%.

Το ύψος των εκπτώσεων

Οι εκπτώσεις σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι μικρότερες από εκείνες που επιδιώκονται σε άλλα είδη.Η εφαρμογή της δράσης τοποθετείται στις δύο τελευταίες εβδομάδες του έτους, πιθανότατα από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι να καλυφθούν οι αγορές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όταν οι οικογενειακές δαπάνες αυξάνονται.

Η διαφορά από παλαιότερες παρεμβάσεις βρίσκεται στη δομή του σχεδίου.

Το 2024, το χριστουγεννιάτικο καλάθι λειτουργούσε ως επέκταση του «Καλαθιού του νοικοκυριού», προσθέτοντας έξι κατηγορίες: γαλοπούλα, αρνί, κατσίκι, σοκολάτα, τσουρέκι και βασιλόπιτα.

Στο τέλος κάνουν ταμείο

Φέτος προετοιμάζεται μια αυτοτελής εορταστική λίστα, με έμφαση σε συμφωνημένες ποσοστιαίες μειώσεις συγκεκριμένων κωδικών. Η προετοιμασία του εορταστικού καλαθιού συμπίπτει με την αναμονή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, που ανακοινώνονται σήμερα.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 5,6%, από 5,1% τον Σεπτέμβριο, έναντι 4% στην ευρωζώνη. Στην ευρωζώνη, η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός κατέγραψε αύξηση 1,6%, από 1,3%.

Για τους καταναλωτές, πάντως, το αποτέλεσμα θα μετρηθεί στο ταμείο.Πόσα από τα προϊόντα που χρειάζονται θα συμμετέχουν, αν θα είναι διαθέσιμα και πόσο θα μειώσουν τελικά το συνολικό κόστος του εορταστικού τραπεζιού