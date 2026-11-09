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Παπαθανάσης: Πράσινο φως σε 5 επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

Οι εγκριθείσες επενδύσεις ανέρχονται συνολικά σε 135,4 εκατ. ευρώ όπως αναφέρει ο αναπλ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης

Economy 09.11.2026, 17:21
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Παπαθανάσης: Πράσινο φως σε 5 επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων
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Εγκρίθηκαν από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, στον δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων του 2026, πέντε ελληνικές επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, με συνολική στήριξη 135,4 εκατ. ευρώ, μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για εννέα νοσοκομεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πύργο, 20 σχολεία σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πανεπιστημιακά κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Και για τις πέντε επενδύσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά τις 44.000 MWh και οι εκπομπές μειώνονται κατά περίπου 13.570 τόνους CO₂ ετησίως.

Οι πέντε προτάσεις υποβλήθηκαν με τον συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υγείας, καθώς και τους φορείς υλοποίησης.

Ποιες είναι οι πέντε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επενδύσεις αφορούν :

Υγεία: 40 εκατ. ευρώ για εννέα νοσοκομεία

Η μεγαλύτερη επένδυση του κύκλου αφορά 14 κτίρια σε εννέα νοσοκομεία: «Σωτηρία», «Σισμανόγλειο», «Θριάσιο», «ΚΑΤ», «Γ. Γεννηματάς», «Αττικόν» και «Άγιοι Ανάργυροι» Κηφισιάς στην Αττική, «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αντικαθιστούν μεγάλο μέρος της θέρμανσης με φυσικό αέριο και φωτοβολταϊκά καλύπτουν μέρος των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, με εξοικονόμηση 18.770 MWh ετησίως, την υψηλότερη του κύκλου, και πιο αξιόπιστη θέρμανση και ψύξη σε μονάδες εικοσιτετράωρης λειτουργίας.

Εκπαίδευση: 64,71 εκατ. ευρώ για εκπαιδευτικές δομές

Με το πρόγραμμα «100% Πράσινα Σχολεία» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού , ύψους 32 εκατ. ευρώ, 20 σχολεία, τουλάχιστον ένα σε κάθε Περιφέρεια, ανακαινίζονται ριζικά, ώστε να καταργήσουν την καύση ορυκτών καυσίμων και να αντιστοιχίζουν το σύνολο της ετήσιας ηλεκτρικής τους κατανάλωσης με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60% και οι εκπομπές κατά περίπου 89%, ενώ η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα στις αίθουσες θα παρακολουθούνται συνεχώς. Το πρόγραμμα αποτελεί την πιλοτική φάση εθνικής κλιμάκωσης ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Εθνική Άμυνα: 30,7 εκατ. ευρώ για στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί την τρίτη φάση του ενεργειακού εκσυγχρονισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεών του: 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσεως στον Αυλώνα, 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ) στον Ταύρο, Ναύσταθμος Σαλαμίνας και Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα και μονάδα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στη Γλυφάδα.

Αντλίες θερμότητας αντικαθιστούν το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης και, μαζί με θερμομόνωση, φωτοβολταϊκά και σύγχρονο εξοπλισμό, μειώνουν τις εκπομπές κατά 1.245 τόνους CO₂ ετησίως, με τη μείωση να φτάνει το 81% στην 441 ΑΒΥΥ.

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