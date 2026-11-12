Σταθερά παραμένουν τα ομόλογα της Nvidia

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Η μετοχή της Nvidia μπορεί να υποχωρεί σήμερα, αλλά οι επενδυτές σε ομόλογα φαίνεται να μην δίνουν σχεδόν καμία σημασία στην παραίτηση του Jensen Huang.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωναν πτώση 4% την Πέμπτη, αφότου ο Τζένσεν Χουάνγκ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί άμεσα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, έχοντας περιορίσει τις αρχικά μεγαλύτερες απώλειες, οι οποίες ξεπερνούσαν το 10% νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η Nvidia διατηρείται πάνω από αυτό το ορόσημο χρηματιστηριακής αξίας από τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με τη MarketAxess, τα ομόλογα της Nvidia με λήξη το 2056 διαπραγματεύτηκαν πρόσφατα σε σημαντικό όγκο, με απόδοση κατά 1,39 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από εκείνη του αντίστοιχου αμερικανικού κρατικού ομολόγου (Treasury bond) — ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 1,37 της Τρίτης.

Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή την Τετάρτη λόγω της Ημέρας των Βετεράνων (Veterans Day).

Τα ομόλογα της Nvidia έχουν αξιολογηθεί στην κατηγορία «διπλό Α» από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, γεγονός που υποδηλώνει ελάχιστο κίνδυνο αθέτησης πληρωμών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία ερευνών CreditSights, ο κολοσσός των ημιαγωγών παρήγαγε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 127 δισ. δολαρίων κατά τους τελευταίους 12 μήνες για τους οποίους υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.

Στα τέλη Ιουλίου, το συνολικό χρέος της εταιρείας αντιστοιχούσε μόλις στο 0,2 των κερδών της προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).