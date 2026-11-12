Nvidia: Οι αποκαλύψεις για τον Χουάνγκ συνεχίζονται μετά την αλλαγή ηγεσίας

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Ο αποχωρήσας διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διατηρούσε προσωπική σχέση με μια δεύτερη εργαζόμενη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά από δύο άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην παραίτησή του νωρίτερα σήμερα. Οι δύο γυναίκες με τις οποίες φέρεται να είχε εξωσυζυγικές σχέσεις είναι η Άλις Χουάνγκ —την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι είναι Κινέζα κατάσκοπος— και η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα του Reuters.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέση, σε δήλωσή του στις 8 Νοεμβρίου, μετά τις αναφορές για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

Η απόφαση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia να παραιτηθεί από την εταιρεία ενδέχεται να προκαλέσει αναταραχή στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), έναν κλάδο τον οποίο ουσιαστικά ο ίδιος βοήθησε να διαμορφωθεί.

Η Nvidia έχει αξιοποιήσει την οικονομική της ισχύ για να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών διευθετήσεων που διευκολύνουν την αγορά των τσιπ της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, έχει στηρίξει εταιρείες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιέσεις προς τον 63χρονο, παντρεμένο Τζένσεν Χουάνγκ να παραιτηθεί εντάθηκαν μετά τις αναφορές για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia όρισε την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, ενώ παράλληλα αναζητά τον διάδοχο του Χουάνγκ. Το συμβούλιο εξετάζει υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα —υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων μελών του συμβουλίου και με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων— προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ είχε στοχοποιηθεί από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Τότε, το συμβούλιο είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του.

Την Πέμπτη, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 5% εν μέσω έντονης συναλλακτικής δραστηριότητας. Από το υψηλό που σημείωσε στις αρχές Οκτωβρίου, η μετοχή έχει χάσει περισσότερο από το 30% της αξίας της.