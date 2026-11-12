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Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & ΒΗΜΑgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το Βήμα την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Κοινωνία 12.11.2026, 12:24
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Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & ΒΗΜΑgazino
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Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το σημειωματάριο του χειμώνα από τον Αρκά, το HELLO! Exclusive Edition, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΑΡΚΑΣ Το σημειωματάριο του χειμώνα

Αυθόρμητο χιούμορ και απολαυστικές ατάκες σε ένα σπιράλ σημειωματάριο, 160 σελίδων που περιλαμβάνει: ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο, χρήσιμα τηλέφωνα . Το αυθεντικό χιούμορ είναι πιο σπάνιο από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Το δημιουργικό χιούμορ, εκείνο δηλαδή που λαμβάνει και καλλιτεχνική μορφή, αναγνωρίσιμη και δημοφιλή, είναι ακόμη σπανιότερο. Αυτό ακριβώς το πολυδιάστατο πράγμα ενσαρκώνει ο Αρκάς τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Γέλιο και προβληματισμός γεννιούνται αδιαχώριστα και εκρηκτικά μέσα από το χιούμορ του Αρκά, αυτό το πολύτροπο, ανελέητο, δηκτικό και πνευματώδες χιούμορ. Κανένας άλλος δεν μας επιτρέπει, όπως ο Αρκάς, να ξεκαρδιστούμε τόσο απελευθερωτικά με τα ανθρώπινα, από την ανοησία και την αυταρέσκεια μέχρι την απελπισία και τον θάνατο. Το χιούμορ του Αρκά μπορεί να εκκινεί από το καθημερινό, το τετριμμένο και μπορεί να αγγίξει το υπαρξιακό, το μεταφυσικό.

Ο Αρκάς είναι, αναμφίβολα, μια μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Η διάρκειά του και η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς το (αφανές) πρόσωπό του διαφορετικές γενιές επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Ας θυμηθούμε, τέλος, τι έχει πει η ποιήτρια Κική Δημουλά για τον Αρκά, ότι «μάς βοηθάει να ανοίγουμε και να κλείνουμε το πικρό τετράδιο της μέρας με την άλλη όψη του δραματικού: το υπέροχα κωμικό».

HELLO! THE EXCLUSIVE EDITION

Μια πολυτελής έκδοση αφιερωμένη στην αισθητική και την κομψότητα.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA Δώρα Αναγνωστοπούλου, σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση, αποκαλύπτει τις δυναμικές πτυχές του χαρακτήρα της.

Ιστορίες μόδας: Φλογερό κόκκινο και όλες οι τάσεις του χειμώνα όπως αυτές αποτυπώνονται στις πασαρέλες των διεθνών οίκων.

Βασιλικές εμφανίσεις που άφησαν εποχή σε μια ρετρό αναδρομή, ιστορικές τιάρες που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά από αιώνες, υψηλή κοσμηματοποιία και πολύτιμοι λίθοι με χρώμα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας.

Ακόμα, στις σελίδες του τεύχους θα βρείτε τις πιο ξεχωριστές προτάσεις για δώρα, αλλά και αντικείμενα που θα φέρουν την πολυτέλεια στο χώρο σας για την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου, τα Χριστούγεννα.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την Κατερίνα Λιόλιου. Η νεαρή, ταλαντούχα τραγουδίστρια έχει κάνει μία πολύ επιτυχημένη είσοδο στα μουσικά πράγματα της χώρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιάζει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό show, διαθέτει επιτυχημένη δισκογραφική καριέρα, οι στυλιστικές επιλογές της ξεχωρίζουν σε έναν χώρο άκρως ανταγωνιστικό. Το “BHMAGAZINO” φωτογράφισε την Κατερίνα Λιόλιου με μερικά από τα ωραιότερα ρούχα του χειμώνα και κατέγραψε το προσωπικό της story, όλα αυτά που σκέφτεται, πιστεύει, ονειρεύεται.

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