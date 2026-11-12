ΕΛΑΣ για Τσαβδαρίδη: Η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης

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«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», σημειώνει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες που έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα», προσθέτει.

ΕΛΑΣ για Τσαβδαρίδη: Η ανηθικότητα έχει γίνει πλέον κανονικότητα – Ο Μητσοτάκης να τον στείλει σπίτι του

«Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα», σημειώνει η ΕΛΑΣ και επισημαίνει:

«Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να τον στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα».