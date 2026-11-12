Τράπεζες: Μείωση του δείκτη καθυστερήσεων παρά την αύξηση των κόκκινων δανείων το 2026

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Έπειτα από μία μακρά περίοδο συνεχούς υποχώρησης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στους ισολογισμούς των τραπεζών, τα σχετικά μεγέθη κινούνται εφέτος ανοδικά.

Πρόκειται για μεταβολές ουσιαστικά οριακές, που δεν σηματοδοτούν προς ώρας πισωγύρισμα στο μέτωπο των επισφαλειών.

Οι διοικήσεις τους ωστόσο τις παρακολουθούν, ενώ ετοιμάζουν νέες κινήσεις εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τις προηγούμενες εβδομάδες στη δημοσιότητα οι 4 μεγάλοι του κλάδου, στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου τα κόκκινα δάνεια (NPEs) ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα αυξημένα κατά 7% ή 340 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής ανόδου καταγράφηκε στο πρώτο μισό της χρήσης, μιας και στο γ΄ τρίμηνο οι καθαρές εισροές κινήθηκαν στην περιοχή των 20 εκατ. ευρώ.

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Τράπεζα της Ελλάδος για το σύνολο του συστήματος.

Αυτά δείχνουν ενίσχυση των NPEs κατά 529 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026.

Παρ΄ όλα αυτά οι δείκτες καθυστερήσεων δεν καταγράφουν ουσιαστική κίνηση.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που συνδέεται με τη μεγέθυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων με ταχύτερους ρυθμούς λόγω της πιστωτικής επέκτασης.

Με βάση τα στοιχεία της εγχώριας νομισματικής αρχής σε ατομική βάση παραμένουν στη ζώνη του 3,4% στο τέλος του πρώτου μισού της εφετινής χρήσης.

Από την άλλη, σε τρεις από τους τέσσερις συστημικούς ομίλους διαμορφώθηκαν το γ΄ τρίμηνο του 2026 μεταξύ 2% και 2,6%.

Η εικόνα ανά τράπεζα

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι μεγάλοι του συστήματος για την ποιότητα του ενεργητικού τους είναι τα εξής:

– Στην Alpha Bank τα NPEs ανήλθαν σε 1,79 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου έναντι 1,59 δισ. ευρώ τον περυσινό Δεκέμβριο.

Ως αποτέλεσμα, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 3,8% από 3,6% στο τέλος Ιουνίου 2026.

Η διοίκηση αποδίδει σημαντικό μέρος των νέων εισροών στην αναδιάρθρωση μεγάλου ευρωπαϊκού κοινοπρακτικού δανείου, το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετείται, καθώς και στις ρυθμίσεις στεγαστικών χορηγήσεων.

Αναμένει ότι το προαναφερθέν επιχειρηματικό άνοιγμα θα επανέλθει στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων μέσα στα επόμενα τρίμηνα.

– Στη Eurobank τα NPEs παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,44 δισ. ευρώ (οριακή αύξηση 9 εκατ. ευρώ) στο εννεάμηνο 2026, με το δείκτη της να ανέρχεται σε 2,4% στο τέλος της περιόδου.

Η οργανική δημιουργία προβληματικών ανοιγμάτων περιορίστηκε στα 14 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο.

Ωστόσο, πιθανές αναταξινομήσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο θα μπορούσαν να αυξήσουν το δείκτη έως 40 μονάδες βάσης στο δ΄ τρίμηνο.

Η διοίκησή της πάντως δεν αναμένει αύξηση του κόστους για τον πιστωτικό κίνδυνο.

– Στην Εθνική Τράπεζα τα NPEs αυξήθηκαν στα 1 δισ. ευρώ περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου από 900 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2025.

Παρ΄ όλα αυτά ο δείκτης καθυστερήσεων παρέμεινε στο 2,4%, με τις νέες εισροές να αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από αποπληρωμές και θεραπείες.

Η διοίκηση της τράπεζας στο call με τους αναλυτές επικαλέστηκε υψηλή κάλυψη των ανοιγμάτων της και ανθεκτική ποιότητα χαρτοφυλακίου.

– Στην Πειραιώς, το απόθεμα NPEs διαμορφώθηκε στα 927 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου, αυξημένο κατά 28 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025, αλλά μειωμένο κατά 84 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο.

Παρόλα αυτά, ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 2%. Καθοριστικό ρόλο είχαν οι πωλήσεις και μεταφορές χαρτοφυλακίων, ύψους 123 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο 2026 κόντρα στις νέες εισροές των 104 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έλαβε πρόσθετες προβλέψεις περίπου 50 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει την κάλυψη των σχετικών κινδύνων.

Το επιτοκιακό τεστ

Πρόσθετη δοκιμασία για τον κλάδο θα μπορούσε πάντως να αποτελέσει το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Οι αυξήσεις επιτοκίων που έχουν ξεκινήσει από την περασμένη άνοιξη περνούν σταδιακά στις δόσεις των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, που αποτελούν και την πλειονότητα των υφιστάμενων χορηγήσεων.

Η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου είχε μεταφερθεί στα δάνεια που ανατιμολογούνται το 60% – 70% των πρόσφατων αναπροσαρμογών στους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίδραση στην ποιότητα του τραπεζικού ενεργητικού ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση, ιδιαίτερα εάν επιμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις ή επιβραδυνθεί η οικονομία.

Στο δ΄ τρίμηνο θα κριθεί επίσης αν απαιτούνται νέες προληπτικές προβλέψεις.

Η Alpha Bank επανεξετάζει τις πρόσθετες προσαρμογές των μοντέλων της λόγω αυξημένων εξωτερικών κινδύνων, χωρίς να έχει προαναγγείλει επιβάρυνση.

Η Πειραιώς από την άλλη έχει ήδη κινηθεί προληπτικά, ενώ η Eurobank δεν αναμένει ουσιαστική αύξηση της σχετικής επιβάρυνσης.