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Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική

Το πακέτο μέτρων για το κλίμα προς την Τουρκία αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πακέτο χρηματοδότησης με βάση πολιτικές και εστίαση στο κλίμα της AIIB

Κλιματική αλλαγή 12.11.2026, 16:30
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Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική
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Η Τουρκία και η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων σε Υποδομές (AIIB) συμφώνησαν την Πέμπτη για ένα πακέτο χρηματοδότησης για το κλίμα ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό την υποστήριξη των κλιματικών στόχων της χώρας, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα συμφωνίας της ασιατικής τράπεζας με επίκεντρο το κλίμα.

Η Τουρκία στοχεύει να τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της από αιολική και ηλιακή ενέργεια σε 175 γιγαβάτ έως το 2040

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στην Αττάλεια, όπου η Τουρκία φιλοξενεί την παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP31 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Με βάση τη συμφωνία, η Τουρκία, ως ιδρυτικό μέλος της AIIB, θα λάβει δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος «Climate-Focused Policy-Based Financing» (CPBF) για το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης της Δράσης για το Κλίμα της Τουρκίας (TCAAP), με συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ενέργειας, Επισιτιστικής Ασφάλειας και Οικονομικής Ανθεκτικότητας της AIIB (TCAAP-SF) σε ίσα ποσά.

Το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης για την Τουρκία

Το πακέτο μέτρων για το κλίμα προς την Τουρκία αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πακέτο χρηματοδότησης με βάση πολιτικές και εστίαση στο κλίμα της AIIB, με στόχο την υποστήριξη του Νόμου για το Κλίμα της Τουρκίας και της Δεύτερης Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς της, η οποία θέτει έναν στόχο εκπομπών για το 2035 ως μέρος της πορείας της χώρας προς το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2053.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, παρουσίασε πρόσφατα το νέο ενεργειακό της σχέδιο έως το 2040, το οποίο στοχεύει σε συνολικές επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ενεργειακές υποδομές.

Το νέο ενεργειακό σχέδιο αποσκοπεί στη δραστική μείωση του κόστους των εισαγωγών, ενώ παράλληλα ενισχύει τους εγχώριους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, και προβλέπει τετραπλάσια αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και, τελικά, να καταστεί ενεργειακά ανεξάρτητη, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η χώρα στοχεύει να τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της από αιολική και ηλιακή ενέργεια σε 175 γιγαβάτ (GW) έως το 2040, καθώς και να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 77%.

Στη νέα εποχή της κινητικότητας, η Τουρκία θα στοχεύσει επίσης στα 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα (EV) έως το 2040, ενώ οι πολιτικές για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αναμένεται να αποφέρουν εξοικονόμηση 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ.

Πέρυσι, η Τουρκία κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, με 190.000 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί, ήτοι το 17% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, σύμφωνα με το ενεργειακό think tank Ember.

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