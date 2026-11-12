ΣΕΒΤ: Η έρευνα και η καινοτομία στο επίκεντρο της 40ής Συνάντησης των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών

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Με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 εκπροσώπων από δέκα Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες από όλη την Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, η 40ή Συνάντηση των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), σε συνεργασία με την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life»

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών ενισχύουν την κοινή προσπάθεια και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΒΤ Β. Παπαδημητρίου

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας, με βασικούς άξονες την Έρευνα & Καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Την έναρξη της 40ής Συνάντησης σηματοδότησε το Επίσημο Δείπνο Καλωσορίσματος στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου- Ευταξία. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών από το 1204 έως σήμερα και αποτέλεσε την πρώτη κατοικία του Βασιλιά Όθωνα και της Βασίλισσας Αμαλίας.

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Εργασίας στο Electra Metropolis Athens. Χαιρετισμό απηύθυναν η κα Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, ο Δρ. Θ. Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», καθώς και ο Δρ, Α. Γυπάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν την ερευνητική κοινότητα, ενώ αναδείχθηκε η Έρευνα & Καινοτομία ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Από την πλευρά της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», η συζήτηση επικεντρώθηκε στα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της κοινής δράσης και των κοινών προτεραιοτήτων των Μελών του Δικτύου, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της Έρευνας & Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας & Καινοτομίας, που συζητείται από το Δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την έρευνα στα νέα προϊόντα με προστιθέμενη αξία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να μετατραπούν σε νέες διεργασίες και προϊόντα με προστιθέμενη αξία, καθώς και στις προοπτικές που δημιουργούν η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών αλλά και του ευρωπαϊκού προγράμματος EXCEL4MED, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΒΤ. Το EXCEL4MED στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα της Μεσογείου, μέσω της αξιοποίησης παραπροϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων και της εφαρμογής πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων και λειτουργικών προϊόντων διατροφής, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, κα Βάσω Παπαδημητρίου δήλωσε: «Η Έρευνα & Καινοτομία αποτελεί μία από τις έξι προτεραιότητες του ΣΕΒΤ και σημαντικό μοχλό επιχειρηματικής ανάπτυξης για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών ενισχύουν την κοινή προσπάθεια και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία».