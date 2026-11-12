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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσαν δύο χώρες της ΕΕ εν όψει μιας κρίσιμης συνάντησης των εθνικών ηγετών την Παρασκευή, η οποία θα επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ασφάλεια και η προστασία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Παρασκευής, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την επαναστατική νέα τεχνολογία

Σε επιστολή που έφερε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Politico, η Φινλανδία και η Εσθονία αναφέρουν ότι η Ένωση «μπορεί ακόμα να ανταγωνιστεί στην πρώτη γραμμή» της τεχνητής νοημοσύνης, κινητοποιώντας κεφάλαια και ενισχύοντας την υπολογιστική ισχύ, αλλά αυτό πρέπει να συνοδεύεται από «υπεύθυνη διαχείριση».

Οι δύο χώρες, που θεωρούνται από τους ηγέτες της ψηφιακής Ευρώπης, ζητούν «ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη».

Τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και προστασία

Η ασφάλεια και η προστασία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Παρασκευής, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την επαναστατική νέα τεχνολογία.

Οι ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η Ευρώπη είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε απειλές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενταθεί μετά από μια σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν αυτό το καλοκαίρι, κατά τα οποία πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (Agents AI) ξέφυγαν από τον έλεγχο και εισέβαλαν σε συστήματα άλλων εταιρειών. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις και οι αποκαλύψεις σχετικά με ευπάθειες στον κώδικα έχουν επίσης ενισχύσει τις ανησυχίες ότι τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένα εν όψει της έλευσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ουγγαρία πίεσε για τη δημιουργία ενός δικτύου εθνικών σημείων επαφής σε περίπτωση που οι πάροχοι μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χάσουν τον έλεγχο των μοντέλων τους, σύμφωνα με έγγραφο του Οκτωβρίου στο οποίο είχε πρόσβαση το Politico. Η χώρα πίεσε επίσης για τη σύσταση μιας ομάδας «προεπιλεγμένων και διαπιστευμένων ως προς την ασφάλεια» ανεξάρτητων αξιολογητών, οι οποίοι θα μπορούν να προλαμβάνουν τα περιστατικά.

Η επιστολή της Φινλανδίας και της Εσθονίας ζητούσε επενδύσεις σε ευρωπαϊκά πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «ως οικονομική προτεραιότητα και ως θεμέλιο για την επιρροή της Ευρώπης στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης».

Οι χώρες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη χρειάζεται «ανεξάρτητη ικανότητα αξιολόγησης των πιο προηγμένων μοντέλων και των κινδύνων που ενέχουν για την ασφάλεια και την προστασία».