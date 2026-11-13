Εργατικά ατυχήματα: Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό τους

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Πλήρης σύγχυση επικρατεί γύρω από την καταγραφή που υπάρχει για τα εργατικά ατυχήματα ενώ ιδιαιτέρως απογοητευτική είναι η εικόνα γύρω από τις επαγγελματικές ασθένειες όπου δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη καταγραφή.

Απαραίτητος ο ενιαίου τρόπος απεικόνισης του προβλήματος ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπισή του

Τέσσερις διαφορετικές καταγραφές στα εργατικά ατυχήματα διαπιστώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), υπογραμμίζοντας τις σημαντικές αποκλίσεις που απεικονίζονται όπως και την εικόνα κατακερματισμού που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην υιοθέτηση αξιόπιστων μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου η Επιθεώρηση Εργασίας κατέγραψε για το 2024, 14.388 εργατικά ατυχήματα, χωρίς να περιλαμβάνονται ο αγροτικός τομέας, η αλιεία και οι αυτοαπασχολούμενοι. Την ίδια χρονιά, ο ΕΦΚΑ κατέγραψε 5.693 ατυχήματα, η ΕΛΣΤΑΤ 4.999, ενώ τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Eurostat περιορίστηκαν σε 4.824 καταγραφές.

Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα, επισημαίνουν οι ειδικοί του ΕΛΙΝΥΑΕ, είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι κλάδοι υψηλής επικινδυνότητας, να αξιολογηθούν οι συνθήκες εργασίας και να σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το θέμα της ενιαίας καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που διοργανώνει το ΕΛΙΝΥΑΕ στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ζητούμενο πλέον να μην είναι μόνο η καταγραφή των ατυχημάτων, αλλά κυρίως η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος που θα συνδέει την πρόληψη, την ασφάλιση και την προστασία της ζωής των εργαζομένων.

Η αξιόπιστη αποτύπωση των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

Σημείο καμπής για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ρένα Μπαρδάνη «η υγεία και ασφάλεια στην εργασία βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο καμπής. Οι παραδοσιακοί επαγγελματικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες προκλήσεις, όπως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι συνεχείς μεταβολές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας».

Σύμφωνα με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης της ΥΑΕ καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα παραγωγικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, εργολαβικές σχέσεις, κινητικότητα προσωπικού και αλληλεξάρτηση μεταξύ επιχειρήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών.

Ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι τραγικός, με διαφόρους φορείς να διαφωνούν γύρω από τον αριθμό των εργαζομένων που έχασαν την ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος το 2025 καταγράφηκε η απώλεια 201 εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους όπως και ο σοβαρός τραυματισμός 332 συναδέλφων τους. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο διογκώνεται συνεχώς – τα τελευταία χρόνια -, με τα εργατικά ατυχήματα να παραμένουν σταθερά πάνω από τις 14.000 ετησίως.

Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα το 2025 σημειώθηκαν στο χώρο των κατασκευών και τεχνικών έργων με 50 νεκρούς εργαζομένους και ακολουθεί ο αγροτικός τομέας με 48 απώλειες .

Ακολουθούν ο κλάδος των – πάσης φύσεως – οδηγών με 17 απώλειες και ο τουριστικός κλάδος (ξενοδοχεία) με 15 νεκρούς εργαζόμενους.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε πως ιδιαιτέρως σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στα επίσημα στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια στη χώρας μας δεν καταγράφονται: η επαγγελματική νοσηρότητα, οι επαγγελματικές ασθένειες και οι θάνατοι που προέρχονται από επαγγελματική νόσο.