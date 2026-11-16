ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

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Μοιρασμένα είναι σήμερα τα πρόσημα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη όμως να παλινδρομεί σε ένα στενό εύρος, αναζητώντας κατεύθυνση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,02% στις 2.635,70 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 20,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,6 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,01% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.769,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,02% στις 3.223,33 μονάδες.

Πιέσεις από τα μερίσματα

Εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Jumbo και η Εθνική Τράπεζα, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα. Ειδικότερα, η Jumbo αποκόπτει μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση 3,6%, ενώ στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας το ποσό διαμορφώνεται στα 0,261 ευρώ ανά μετοχή, με μερισματική απόδοση 1,5%. Οι αποκοπές δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στους συγκεκριμένους τίτλους, επηρεάζοντας και τη συνολική εικόνα των βασικών δεικτών.

Την ίδια ώρα, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ένα σχετικά περιορισμένο εύρος τιμών, χωρίς να έχει διαμορφώσει ακόμη σαφή κατεύθυνση. Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το εβδομαδιαίο διάγραμμα αποτυπώνει μια εναλλαγή ανοδικών και πτωτικών εβδομάδων, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει εγκλωβισμένος σε συγκεκριμένα επίπεδα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αξιολογείται απαραίτητα αρνητικά, καθώς η διόρθωση που βρίσκεται σε εξέλιξη πραγματοποιείται περισσότερο σε χρόνο παρά σε τιμές.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια παραμένει ο τραπεζικός κλάδος, στον οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος τόσο του ημερήσιου τζίρου όσο και των επενδυτικών τοποθετήσεων. Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη, οι τράπεζες είναι εκείνες που καλούνται να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενόψει του κλεισίματος του Νοεμβρίου, όταν οι θεσμικοί επενδυτές θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων τους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo χάνει 2,89%, με τις Cenergy, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Aktor, Τιτάν, ΔΑΑ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Optima Bank, Λάμδα και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Coca Cola και η Helleniq Energy σημειώνουν κέρδη άνω του 2%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Βιοχάλκο, Credia Bank, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank, Metlen, ΕΛΧΑ και ΕΥΔΑΠ.