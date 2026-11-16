Το μοντέλο που δεν επιλέξαμε

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Το παραγωγικό μοντέλο δεν διατάσσεται αλλά διαμορφώνεται, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη «Μετά τα μνημόνια – Χαμένες ευκαιρίες».

Και για να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα γεννήσουν έναν δομικό μετασχηματισμό, θα προσθέταμε εμείς, απαιτούνται συναινέσεις, σχέδιο, συγκλίσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική που υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους. Στην ελληνική πραγματικότητα οι προϋποθέσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό απουσιάζουν διαχρονικά. Αλλα κράτη, αντιθέτως, επένδυσαν και επενδύουν με σχέδιο και συνέπεια σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς.

Οπως η Ολλανδία, η οποία συνέδεσε συστηματικά την επιστημονική έρευνα με την αγροτική παραγωγή και σήμερα πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας. Εάν το καλοσκεφτούμε μάλιστα, το μοντέλο που κυριάρχησε στη χώρα μας -και συνεχίζει να κυριαρχεί- δεν αποτελεί προϊόν στρατηγικής απόφασης, αλλά κυρίως αποτέλεσμα συγκυριακών παραγόντων.

Το κλίμα και η γεωγραφική μας θέση για παράδειγμα ευνόησαν την ανάπτυξη του τουρισμού. Πρόκειται όμως για ένα θεόσταλτο δώρο, το οποίο σπεύσαμε να αξιοποιήσουμε μέχρις εξαντλήσεως.

Μεγάλες ευκαιρίες για δομικές αλλαγές – μια και ο λόγος για θεόσταλτα δώρα – αποτελούν τα ευρωπαϊκά πακέτα, με τελευταίο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλάκη, το Ταμείο Ανάκαμψης, ο «δημοσιονομικός θεός», όπως το αποκαλεί, όχι μόνο δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, αλλά το έκανε χειρότερο. Οπως υποστηρίζει, πόροι που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κρίσιμες υποδομές διοχετεύθηκαν σε μικροέργα αμφίβολης χρησιμότητας.

Ανεξάρτητα από το αν χειροτέρευσε ή όχι, εκείνο που έλειψε ήταν η σαφής στόχευση στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Τι θέλουμε να πετύχουμε; Πού θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε;

Δεν προηγήθηκε μια συγκροτημένη στρατηγική επιλογή των παραγωγικών τομέων στους οποίους θα κατευθύνονταν οι πόροι κατά προτεραιότητα, ώστε η χώρα να αποκτήσει νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ας το πάρουμε λοιπόν απόφαση. Το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας μάλλον δεν θα αλλάξει ποτέ. Και στατιστικά να το δει κανείς, τόσα χρόνια που το συζητάμε, δεν μπορεί, κάποιος θα το είχε αλλάξει. Με αυτό θα πορευθούμε.

Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να περνούν.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ