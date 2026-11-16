Appodixi: Έρχεται bonus 3.000 ευρώ για τις επώνυμες καταγγελίες

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Την ενεργοποίηση της χρηματικής επιβράβευσης των πολιτών που καταγγέλλουν επώνυμα περιπτώσεις επιβεβαιωμένης φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα πολλά τεχνικά προβλήματα, και κυρίως η διασφάλιση της προστασίας της ταυτότητας των πολιτών που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες, δεν επέτρεπαν μέχρι τώρα την εφαρμογή του οικονομικού κινήτρου.

Η ενεργοποίηση του οικονομικού κινήτρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης με πιο χαρακτηριστική υπόθεση την πρόσφατη αποκάλυψη του μεγάλου κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη.

H Appodixi

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις.

Το μπόνους που ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 3.000 ευρώ προβλέπεται για τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω του Appodixi εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Η αμοιβή είναι δεκαπλάσια της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Για παράδειγμα, για απόδειξη αξίας 40 ευρώ το μπόνους ανέρχεται σε 400 ευρώ ενώ για απόδειξη 300 ευρώ φτάνει τα 3.000 ευρώ.

Εάν η ίδια καταγγελία περιλαμβάνει περισσότερες αποδείξεις από μία επιχείρηση, για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία.

Τα χρήματα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, δεν συμψηφίζονται με χρέη προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν επηρεάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Η διαδικασία

Ο χρήστης σαρώνει με την κάμερα του κινητού του τον κωδικό QR που αναγράφεται στην απόδειξη και ελέγχει τα στοιχεία της. Εάν διαπιστώσει αναντιστοιχίες ή ενδείξεις παρατυπίας, μπορεί να αποστείλει την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.

Μια απόδειξη που δεν έχει διαβιβαστεί, ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR ή ένα POS που εμφανίζεται εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής αποτελούν ενδείξεις που μπορούν να κινητοποιήσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό.