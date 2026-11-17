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Ανάμεσα στις μαζικές διαδηλώσεις, τις απρόβλεπτες εκλογικές αναμετρήσεις και τα μη βιώσιμα επίπεδα δημόσιου χρέους, δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή πολλοί ασφαλείς επενδυτικοί προορισμοί στην Ευρώπη. Ωστόσο, μία αγορά έχει εξελιχθεί σε ένα απρόσμενο καταφύγιο σταθερότητας: η Ελλάδα.

Οι ελληνικές αγορές έχουν διανύσει μια πραγματική Οδύσσεια τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το 2013, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έχασε τον χαρακτηρισμό της «αναπτυγμένης αγοράς» από αρκετούς παρόχους χρηματιστηριακών δεικτών. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, αναβαθμίστηκε από τους οίκους και τους παρόχους δεικτών Stoxx, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάιο, όταν θα αναπροσαρμοστούν οι δείκτες της MSCI.

Στο χαμηλότερο σημείο της, το 2013, ο δείκτης MSCI Greece περιλάμβανε μόλις δύο εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία μικρότερη των 3 δισ. ευρώ. Έκτοτε, η συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη έχει αυξηθεί περισσότερο από είκοσι φορές.

Την ώρα που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για τη μεταφορά εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ, ναυτιλιακοί όμιλοι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσθέτουν πλέον εισηγμένες εταιρείες στην Αθήνα, με την ελπίδα να ενισχύσουν τις αποτιμήσεις τους.

Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν η Ελλάδα έχει ακόμη περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Η αναβάθμιση της κατηγορίας της, πάντως, ενδέχεται να μην αποδειχθεί αποκλειστικά επωφελής.

Η Ελλάδα θα έχει μικρότερη στάθμιση στους ευρωπαϊκούς δείκτες των «αναπτυγμένων αγορών» της MSCI σε σχέση με τη συμμετοχή της στους δείκτες των αναδυόμενων αγορών. Επιπλέον, τα κεφάλαια που επενδύονται με σημείο αναφοράς αυτούς τους ευρωπαϊκούς δείκτες είναι σημαντικά λιγότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar.

Παρόλα αυτά, είναι πιθανό να προσελκυστούν νέοι ενεργοί επενδυτές. Ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών κυριαρχείται από τεχνολογικές εταιρείες της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Είναι μάλλον απίθανο οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούν περισσότερο οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες και οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Από τη στιγμή που η Ελλάδα θα επαναταξινομηθεί ως «αναπτυγμένη αγορά», θα αποτελεί λιγότερο μια ιδιόμορφη εξαίρεση, καθώς θα παρουσιάζει μεγαλύτερη ομοιότητα με τις μεσογειακές οικονομίες, ιδίως με την Ισπανία.

Δεδομένου ότι οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του ελληνικού χρηματιστηριακού δείκτη, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ελληνική αγορά είναι ουσιαστικά οι ίδιοι με εκείνους που απειλούν και την ευρύτερη οικονομία.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο 5,7%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενώ η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ως μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που αναμένεται να εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, η Ελλάδα, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), βρίσκεται «σε καλή θέση ώστε να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κλυδωνισμούς».

Η Alpha Bank, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, βρίσκεται ήδη εν μέρει υπό την ιδιοκτησία της ιταλικής UniCredit, η οποία άρχισε να αποκτά συμμετοχή στην τράπεζα το 2023.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της CrediaBank δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η τράπεζα θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εξαγοράς.

Η CrediaBank αποτελεί έναν μικρότερο ανταγωνιστή των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, ακόμη και οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελκυστικούς στόχους για ξένους τραπεζικούς ομίλους που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους και να διευρύνουν τη διεθνή παρουσία τους.

Για πολλά χρόνια, οι επενδυτές απέφευγαν την Ελλάδα.

Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, όμως, χάρη στον συνδυασμό της αναβάθμισης της επενδυτικής της κατηγορίας και των εξαγορών και συγχωνεύσεων από ξένους ομίλους, ακόμη και οι Ευρωπαίοι επενδυτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις προοπτικές της χώρας ενδέχεται να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αποκτήσουν ένα μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Στήλη Lex FT