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Ιδιαίτερα θετικά αξιολογεί η Euroxx τη συμφωνία εξαγοράς της First Investment Bank (FIB ή Fibank) από τη Eurobank, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία, με σημαντικά οφέλη για την κερδοφορία και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ελκυστικό το τίμημα της εξαγοράς, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, χωρίς να επηρεάσει την υφιστάμενη πολιτική διανομών προς τους μετόχους.

Η Euroxx επισημαίνει ότι η στρατηγική σημασία της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η συνένωση της Postbank με τη FIB θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία.

Η Euroxx διατηρεί τη σύσταση Buy για τη Eurobank, θεωρώντας ότι η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική της θέση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη μετατροπή της σε περιφερειακό τραπεζικό όμιλο με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ελκυστικό τίμημα για την εξαγορά

Όπως θυμίζει η Euroxx, η Eurobank ανακοίνωσε την εξαγορά αρχικού ποσοστού 65% της First Investment Bank, της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία, με τη συμφωνία να προβλέπει στη συνέχεια υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών.

Το συνολικό τίμημα για το 100% της FIB υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, το οποίο η Euroxx χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ελκυστικό σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της βουλγαρικής τράπεζας.

Ειδικότερα, η συναλλαγή πραγματοποιείται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) 0,95 φορές και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 8,4 φορές, πριν από την ενσωμάτωση των συνεργειών.

Μετά τις συνέργειες, ο δείκτης P/E υποχωρεί στις 5,3 φορές, στοιχείο που, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενισχύει σημαντικά την οικονομική ελκυστικότητα της συμφωνίας.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), και αξιοποίησης περίπου 250 εκατ. ευρώ από τα υφιστάμενα πλεονάζοντα κεφάλαια της Eurobank.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 13,8%, ενώ θα διατηρηθεί αμετάβλητος ο στόχος διανομής του 55% των κερδών.

Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία

Η Euroxx επισημαίνει ότι η στρατηγική σημασία της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η συνένωση της Postbank με τη FIB θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία.

Η νέα τράπεζα θα κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 21% στα δάνεια, αποκτώντας ηγετική θέση σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλή συγκέντρωση.

Η FIB διαθέτει συνολικό ενεργητικό περίπου 10,6 δισ. ευρώ και ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,05 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε περίπου 97 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εμφανίζει ισχυρή ρευστότητα, με καθαρό δείκτη δανείων προς καταθέσεις περίπου 65%, και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 19,4%.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με τη Euroxx, καθιστούν τη FIB μια ελκυστική προσθήκη στις δραστηριότητες της Eurobank στη βουλγαρική αγορά.

Πρόσθετα κέρδη 190 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία

Σημαντική αναμένεται να είναι η επίδραση της εξαγοράς στην κερδοφορία της Eurobank.

Η Euroxx εκτιμά ότι τα κανονικοποιημένα ετήσια καθαρά κέρδη της FIB ανέρχονται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνέργειες κόστους μετά από φόρους υπολογίζονται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη του ομίλου, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 12% σε σχέση με την πρόβλεψη της Euroxx για καθαρά κέρδη 1,58 δισ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, ακόμη και μετά την επίδραση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόδοση επί της επένδυσης, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, υπολογίζεται από τη Euroxx σε περίπου 19%.

Επιπλέον, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της Eurobank κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, μετά την αύξηση κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι.

Στο 24% η συνεισφορά της Βουλγαρίας στα κέρδη

Η συμφωνία αναμένεται επίσης να μεταβάλει σημαντικά τη γεωγραφική κατανομή της κερδοφορίας της Eurobank.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euroxx, μετά τη συγχώνευση η Βουλγαρία θα αντιπροσωπεύει περίπου το 24% των συνολικών κερδών του ομίλου, ενώ η Κύπρος θα συνεισφέρει περίπου 27% και η Ελλάδα περίπου 50%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των διεθνών δραστηριοτήτων στην κερδοφορία ενισχύει τη διαφοροποίηση του ομίλου και περιορίζει τη σχετική εξάρτησή του από την ελληνική αγορά.

Για τη Euroxx, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της συναλλαγής, καθώς η Eurobank εδραιώνει την παρουσία της σε τρεις βασικές τραπεζικές αγορές.

Το χρονοδιάγραμμα της εξαγοράς

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων αναμένεται να ακολουθήσει, ενώ η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της FIB τοποθετείται στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2027.

Η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών αναμένεται έως το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Συνολικά, η Euroxx θεωρεί ότι η συμφωνία συνδυάζει ισχυρή στρατηγική λογική, ελκυστική αποτίμηση και ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας, χωρίς να διαταράσσει την κεφαλαιακή θέση ή την πολιτική διανομών της Eurobank.

Για τους λόγους αυτούς, οι αναλυτές επαναλαμβάνουν τη θετική τους στάση και διατηρούν τη σύσταση Buy για τη μετοχή.