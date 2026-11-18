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Πρόσθετη αύξηση 10% θα λάβουν από 1/1/2027 περίπου 200.000 εργαζόμενοι που προστέθηκαν στην απασχόληση από 2024 και μετά, καθώς συμπληρώνουν την πρώτη τριετία από το «ξεπάγωμα» των προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες).

Η αύξηση θα πρέπει να δοθεί υποχρεωτικά σε όσους αμείβονται με μισθό από 920 έως 1.011 ευρώ μεικτά και έχουν κλείσει τριετία στο διάστημα από 1/1/2024 έως και 1/1/2027.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει προσαύξηση 10% στις αποδοχές των αμειβομένων με τον κατώτατο μισθό, εφόσον έχουν προϋπηρεσία 3 ετών μεταξύ Ιανουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2027, ενώ δεν αναγνωρίζεται καθόλου η προϋπηρεσία μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2023.

Έτσι ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος σήμερα αμείβεται με 920 ευρώ (κατώτατος μισθός), εφόσον έχει συνεχή προϋπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 1η Ιανουαρίου 2027, θα δικαιούται διά νόμου αύξηση 92 ευρώ (10% Χ 920 ευρώ) και έτσι οι αποδοχές του θα ανέλθουν στα 1.012 ευρώ.

Σύμφωνα με τις έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο του 2024 οι απασχολούμενοι ήταν 4,2 εκατ. άτομα και τον Ιανουάριο του 2026 ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. άτομα.

Οι 200.000 νεοεισερχόμενοι, κατά κανόνα εργαζόμενοι στο διάστημα 2024-2027, θεμελιώνουν δικαίωμα για να πάρουν προσαύξηση μισθού 10% επειδή συμπληρώνουν την πρώτη τριετία μετά το «ξεπάγωμά» τους.

Αν παίρνουν περισσότερα από τον κατώτατο μισθό, αλλά οι αποδοχές τους υπολείπονται από τον κατώτατο μισθό με μία τριετία δικαιούνται συμπλήρωμα από την προσαύξηση μέχρι να φτάσουν στις αποδοχές του κατώτατου με μία τριετία.

Διευκρινίζεται ότι ο νόμος των «τριετιών» είχε ανασταλεί από το 2012 ως το 2023 και για το διάστημα αυτό δεν καταβαλλόταν η προσαύξηση για την προϋπηρεσία που συμπλήρωναν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

Οι τριετίες «ξεπάγωσαν» από 1/1/2024 και αυτομάτως οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 10% ανά τρία χρόνια και μέχρι τα εννέα έτη προϋπηρεσίας.

Με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την άνοιξη του 2027, οι προσαυξήσεις θα υπολογιστούν εκ νέου επάνω στις νέες αποδοχές.

Παραδείγματα για εργαζομένους

Αν για παράδειγμα δοθεί αύξηση 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό και από τα 920 ευρώ που είναι τώρα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, τότε η προσαύξηση 10% λόγω τριετίας θα είναι 96 ευρώ και οι αποδοχές για άγαμο εργαζόμενο ο οποίος συμπληρώνει μία τριετία στο διάστημα 2024-2027 θα ανέλθουν στα 1.056 ευρώ.

Για έγγαμο εργαζόμενο ο οποίος δικαιούται και το επίδομα γάμου 10%, οι αποδοχές με μία τριετία θα ανέλθουν στα 1.152 ευρώ. Στις τριετίες προσμετράται η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας τους, οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία της απασχόλησης και του χρόνου ασφάλισής τους μέσω του my ERGANI και του my ΕΦΚΑ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασής τους στο TAXIS και πιστοποιητικό εργασίας από τον εργοδότη για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας τους κατά τη λήξη της σύμβασής τους.

Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 3 τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Επισημαίνεται ότι ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί από τα 920 ευρώ μεικτά στα 960 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 και από την 1η Ιανουαρίου 2028, στα 1.000 ευρώ μεικτά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών κ.λπ.

Το νέο καθεστώς σε έξι βήματα

1. Με βάση τα 920 ευρώ μεικτά που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό, η πρώτη τριετία (ιδιωτικός τομέας) ανεβάζει το νόμιμο κατώτατο όριο για έναν υπάλληλο στα 1.012 ευρώ τον μήνα. Για όσους έχουν κατοχυρώσει τρεις τριετίες, το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 1.196 ευρώ μεικτά.

2. Το τελικό ύψος των αποδοχών θα επηρεαστεί και από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που προβλέπεται για την άνοιξη του 2027, καθώς οι προσαυξήσεις υπολογίζονται πάνω στο εκάστοτε βασικό ποσό.

3. Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε προσαύξηση 10%. Η προσαύξηση φτάνει έως το 30% με τη συμπλήρωση τριών τριετιών, δηλαδή εννέα ετών.

4. Για όσους δεν είχαν αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η μέτρηση του χρόνου άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2024. Εφόσον έχουν συγκεντρώσει τρία έτη αναγνωρίσιμης εργασίας από τότε, συμπληρώνουν την πρώτη τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027.

5. Οσοι άρχισαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024, συμπληρώνουν την πρώτη τριετία τον Φεβρουάριο του 2027, εφόσον έχουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Για τις μεταγενέστερες προσλήψεις, η ημερομηνία μετακινείται ανάλογα.

6. Για τους εργαζομένους που είχαν ήδη αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, ο χρόνος που είχαν συγκεντρώσει έως τότε προστίθεται στην προϋπηρεσία που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Ετσι, εργαζόμενοι που είχαν ήδη μέρος του απαιτούμενου χρόνου κατάφεραν να συμπληρώσουν την επόμενη τριετία μέσα στο 2025 ή το 2026 και να κατοχυρώσουν την αντίστοιχη προσαύξηση. Το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, όταν οι τριετίες παρέμειναν «παγωμένες», δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση νέας τριετίας.

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