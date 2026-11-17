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Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας ως προϋπόθεση για υψηλότερα εισοδήματα, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και σύγκλιση με τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Ελληνική Βιομηχανία | Χθες, σήμερα, αύριο». Παρά την αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ, οι παρεμβάσεις ανέδειξαν τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, με αιχμή το ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής εθνικό στόχο που υπερβαίνει κυβερνήσεις και παρατάξεις.

Η διαδρομή και οι προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και η Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση «Ελληνική Βιομηχανία | Χθες, σήμερα, αύριο» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Στόχος ήταν να φωτιστεί η διαδρομή, η σύγχρονη συμβολή και το αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού μοχλού εξωστρέφειας, καινοτομίας, κοινωνικής ευημερίας, βελτίωσης των εισοδημάτων και σύγκλισης της οικονομίας προς τις πλέον προηγμένες της Ευρώπης.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Λιγότερο θόρυβο, περισσότερο έργο»

Την εναρκτήρια ομιλία εκφώνησε η Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η πολιτική και η βιομηχανία, όσο μακρινές κι αν μοιάζουν, μοιράζονται ακριβώς τον ίδιο πυρήνα: τη δημιουργικότητα. Οι αρχαίοι μάς κληροδότησαν μια πολύτιμη διάκριση, μεταξύ του πράττειν και του φαίνεσθαι. Το πράττειν αφήνει έργα, το φαίνεσθαι εντυπώσεις. Η βιομηχανία ανήκει ολόκληρη στον κόσμο του πράττειν. Όποιος παράγει αναγνωρίζεται από το έργο του, γιατί το έργο του γίνεται προσφορά: δουλειά για τους ανθρώπους, ζωή για τις πόλεις και τα χωριά, ευημερία για ολόκληρη την κοινωνία. Και ίσως αυτό χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η χώρα μας: λιγότερο θόρυβο, περισσότερο έργο.

Σήμερα συγκεντρώνονται οι οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει η χώρα μας στο πεδίο της βιομηχανίας ένα αναπτυξιακό βήμα αντίστοιχο των μεταπολεμικών δεκαετιών. Η εγχώρια παραγωγή πρέπει να γίνει ξανά συστατικό του πατριωτισμού. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα που καινοτομεί, δημιουργεί και εξάγει. Πρόκειται για εθνικό στόχο, που υπερβαίνει κυβερνήσεις και παρατάξεις.»

Γκίκας Χαρδούβελης: Το περιθώριο σύγκλισης με την Ευρώπη

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσφώνησε ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας και του ΜΙΕΤ, ο οποίος επισήμανε ότι αν και το ποσοστό συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 7,8% το 2019 σε 9,7% το 2025, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για τη σύγκλιση με την ΕΕ, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 14,2%.

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, ανέφερε, χρειάζονται σταθερό περιβάλλον, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, σύγχρονες υποδομές, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Κώστας Κωστής: Η βιομηχανία ως διέξοδος από τη φτώχεια

Στον διάλογό του με τον συντονιστή της εκδήλωσης, δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, ο Διευθυντής του ΜΙΕΤ και Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Κώστας Κωστής αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε κυρίως μετά τον πόλεμο, σε μια προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει από τη στέρηση και τη φτώχεια.

«Την περίοδο 1946-1947, η Ελλάδα ήταν μια πάμφτωχη χώρα. Αναπτύχθηκε ευρεία πολιτική συναίνεση ως προς την ανάγκη βιομηχανικής ανάπτυξης. Είχαν τότε συνειδητοποιήσει και συμφωνήσει όλοι ότι η έξοδος από τη φτώχεια θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρχε προτεραιότητα της βιομηχανίας στη χρηματοδότηση, ενώ είχε διαμορφωθεί και ένα αντίστοιχο σύστημα κανόνων, σε έναν κύκλο ανάπτυξης της βιομηχανίας που διήρκησε έως το 1979».

Νίκος Βέττας: Οι πολλαπλασιαστές και η υψηλή παραγωγικότητα

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής ΟΠΑ Νίκος Βέττας, παρουσιάζοντας τη σημασία της βιομηχανίας και τις τάσεις μέχρι σήμερα, σημείωσε ότι η βιομηχανία έχει υψηλούς πολλαπλασιαστές, καθώς μία μονάδα προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία δημιουργεί 2,4 στην ευρύτερη οικονομία, ενώ έχει και κρίσιμη περιφερειακή διάσταση.

Η βιομηχανία συνεισφέρει 23 δισ. ευρώ ετησίως στα έσοδα του Δημοσίου και αντιπροσωπεύει το 17,7% των εξαγωγών το 2025, από 6,6% το 2019. Η παραγωγικότητα στη βιομηχανία είναι κατά 67% υψηλότερη από τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας.

«Παρά την πρόοδο των βασικών μεγεθών και ιδιαίτερα των εξαγωγών και την αναστροφή της αρνητικής τάσης, η απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντική όσον αφορά την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις. Η ενίσχυση της βιομηχανίας συνάδει με μια ευρύτερη στροφή της ελληνικής οικονομίας προς παραγωγή υψηλότερης αξίας, όπως και με την προσέλκυση φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου».

Μιχάλης Στασινόπουλος: Επαναπροσδιορισμός των εθνικών προτεραιοτήτων

Στην ανάγκη ενός γενναίου επαναπροσδιορισμού των εθνικών προτεραιοτήτων, με επίκεντρο την παραγωγική οικονομία, εστίασε στην παρέμβασή του ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος της Viohalco και Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ελληνικής Παραγωγής».

Υπογράμμισε ότι οι χώρες με ισχυρή βιομηχανία έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ, όπως είδαμε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά και στις εξωστρεφείς εταιρείες της χώρας που ανέκαμψαν αμέσως μετά την κρίση.

Αναφέρθηκε με έμφαση στο θέμα της παραγωγικότητας, τονίζοντας πως οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας αυξάνουν θεαματικά την παραγόμενη αξία ανά εργαζόμενο.

Όπως υπογράμμισε: «Έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία, έχουμε μικρούς και μεγάλους εθνικούς πρωταθλητές και το ανθρώπινο κεφάλαιο και το ταλέντο για να κάνουμε τα άλματα που πρέπει.»

Οι μικρότερες δυναμικές εταιρείες και οι διεθνείς αγορές

Η εκδήλωση έκλεισε με τη συζήτηση με θέμα «Προοπτικές της μεταποίησης μέσα από την οπτική γωνία και την εμπειρία μικρότερων δυναμικών εταιρειών», την οποία συντόνισε η Ράνια Αικατερινάρη, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΒ και Μέλος ΔΣ ElvalHalcor.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, ανέδειξε μια ακόμη σημαντική πτυχή της ελληνικής μεταποίησης: ένα δυναμικό και πολυσυλλεκτικό οικοσύστημα μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων, συχνά οικογενειακών, με ηγεσία δεύτερης ή τρίτης γενιάς.

Μέσα από την τεχνολογία, την καινοτομία, την ποιότητα και την εξειδίκευση, οι επιχειρήσεις αυτές είναι εξωστρεφείς και δυναμικά παρούσες στις διεθνείς αγορές, επιδιώκοντας ισχυρότερη θέση στις διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, αλφαβητικά, οι ακόλουθοι:

Αριστείδης Γεωργαντάς: Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη βιομηχανία

Ο Αριστείδης Γεωργαντάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος SCLAVOS SA, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόλογες και βιώσιμες εταιρείες με αξιοπρεπή διαχρονική διεθνή παρουσία.

«Δεν είναι όμως πολλές. Λείπει η κινητοποίηση μέσα από την εκπαίδευση ώστε να παρακινηθούν οι νέοι για ενασχόληση με δημιουργικές δουλειές στην βιομηχανία».

Ευάγγελος Γκιζελής: Μηχανήματα, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ευάγγελος Γκιζελής, CEO Gizelis Group, υπογράμμισε πως η ελληνική βιομηχανία μπορεί να αναπτύξει την επόμενη γενιά προϊόντων, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στα μηχανήματα και τη ρομποτική με την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται στην παραγωγή.

Αλέξανδρος Κατραούζος: Εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες

Ο Αλέξανδρος Κατραούζος, Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΤΕΧ και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), παρουσίασε, μέσα από το παράδειγμα της ΝΕΟΤΕΧ, την έμπρακτη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, με εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες και πέντε ηπείρους.

Ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης σε άξιους συνεργάτες, μη συγγενικά μέλη μιας ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης, και τη συμβολή νέων προϊόντων που αναπτύχθηκαν από το R&D της εταιρείας εν μέσω διαδοχικών κρίσεων και συνιστούν τον καταλύτη της νέας, ακόμη μεγαλύτερης βιομηχανικής επένδυσής της.

Ευγενία Κοίλιαρη: Καινοτομία και επιχειρήσεις με παγκόσμιο αποτύπωμα

Η Ευγενία Κοίλιαρη, CEO SABO SA, επισήμανε πως η ελληνική βιομηχανία έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς.

«Η εκδήλωση της Ελληνικής Παραγωγής επιβεβαιώνει ότι όταν επενδύουμε στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας, δημιουργούμε επιχειρήσεις με παγκόσμιο αποτύπωμα. Στον Όμιλο SABO συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτές τις αξίες, μετατρέποντας την γνώση και μηχανική υπεροχή σε λύσεις που δημιουργούν αξία για πελάτες σε όλο τον κόσμο.»

Τάνια Τζίκα: Υψηλή προστιθέμενη αξία, ευελιξία και παραγωγικότητα

Η Τάνια Τζίκα, Πρόεδρος ELVIAL, υπογράμμισε πως το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκεται στον συνδυασμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, ευελιξίας και παραγωγικότητας.

«Η εμπειρία μας στην ELVIAL έχει δείξει ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, οι συστηματικές επενδύσεις στην τεχνολογία και η εξωστρέφεια αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας ελληνικής βιομηχανίας».