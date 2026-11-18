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Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, η Anthropic εξελίχθηκε από μια άγνωστη startup σε τεχνολογικό γίγαντα, με αξία που ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Claude ιδρύθηκε από επτά άτομα που αποχώρησαν από την ανταγωνιστική OpenAI το 2021 και, σε λίγες ώρες, θα γίνουν πολυδισεκατομμυριούχοι — τουλάχιστον στα χαρτιά.

Η Anthropic εισάγεται στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και θα πουλήσει τις μετοχές της σε τιμή μεταξύ 70 και 78 δολαρίων η καθεμία.

Αν επιλεγεί η υψηλότερη τιμή, η συμμετοχή κάθε ιδρυτή θα αξίζει τουλάχιστον 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι στην ηλικία των τριάντα και σαράντα ετών, που πρόκειται να γίνουν απίστευτα πλούσιοι;

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίασή τους με βάση το BBC.

Ντάριο Αμοντέι

Το 2020, ο Ντάριο Αμοντέι εργαζόταν στην OpenAI, την εταιρεία που έφερε τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο ευρύ κοινό, όταν αυτή παρουσίασε το ChatGPT.

Αποφάσισε ότι ήθελε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο και αποχώρησε, παίρνοντας μαζί του την αδελφή του, Ντανιέλα, και πέντε συναδέλφους.

Ο Αμοντέι μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο, εντυπωσιάζοντας τους συμμαθητές του όχι μόνο με τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, αλλά και με την ταχύτητά του στον στίβο, καθώς και με το ενδιαφέρον του για φιλοσοφικά και τεχνολογικά ζητήματα, όπως η δυνατότητα των μηχανών να αποκτήσουν συνείδηση και να φτάσουν τη μακροζωία των ανθρώπων.

Αρχικά σπούδασε φυσική στο Πρίνστον και στο Στάνφορντ. Ωστόσο, μετά το θάνατο του πατέρα του από ηπατίτιδα C, στράφηκε στη βιολογία και τις βιοϊατρικές επιστήμες.

Ο Αμοντέι εργάστηκε για περιόδους στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Baidu και στη Google πριν ενταχθεί στην OpenAI.

Άρχισε όμως να ανησυχεί ότι ορισμένα άτομα εντός της εταιρείας έβαζαν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει.

Σήμερα, σε ηλικία 43 ετών, είναι διευθύνων σύμβουλος της Anthropic και το πρόσωπο που, σύμφωνα με τα λόγια της αδελφής του, κάνει την εταιρεία «φιλόδοξη».

Ντανιέλα Αμοντέι

Ο Ντάριο και η Ντανιέλα Αμοντέι ήταν πολύ δεμένοι κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και αργότερα μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με άλλους φίλους. Εκείνη τον ακολούθησε στην OpenAI και εντάχθηκε στην ομάδα του όταν εκείνος αποχώρησε για να ιδρύσει την Anthropic.

Εκείνη και ο αδελφός της πάντα συμπαθούσαν ειλικρινά ο ένας τον άλλον, όπως λέει, αλλά το μόνο πράγμα που έκανε ποτέ πρώτη ήταν όταν εκείνος την ακολούθησε στο να γίνει χορτοφάγος.

Η Αμοντέι σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σάντα Κρουζ και στη συνέχεια εργάστηκε για τον δημοκρατικό βουλευτή Ματ Κάρτραϊτ.

Έχει επίσης εργαστεί στην πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Stripe, όπου ήταν επικεφαλής των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων.

Η 39χρονη είναι πρόεδρος της Anthropic, διευθύνει την εκτελεστική ομάδα και ηγείται των τομέων έρευνας, μηχανικής, προϊόντων, διακυβέρνησης και εμπορικών εργασιών.

Τομ Μπράουν

Ο Τομ Μπράουν, που σήμερα είναι 39 ετών, ακολούθησε τα αδέλφια Αμοντέι όταν αποχώρησαν για να ιδρύσουν τη νέα τους επιχείρηση.

Ήταν επικεφαλής της ομάδας μηχανικών του GPT-3 στην OpenAI, ενώ πριν από αυτό εργαζόταν στη Google στο πλαίσιο του προγράμματος DeepMind.

Ο Μπράουν απέκτησε επιχειρηματική εμπειρία ως συνιδρυτής μιας εφαρμογής με την ονομασία «Grouper», η οποία βοηθά στην οργάνωση συναντήσεων για ποτό μεταξύ ομάδων φίλων.

Έχει υποστηρίξει τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα κέντρα δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν «τεράστια πηγή ευημερίας».

Σήμερα, ως διευθυντής υπολογιστικών συστημάτων στην Anthropic, είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διασφαλίζει και χρησιμοποιεί τους υπολογιστικούς της πόρους.

Tζακ Κλαρκ

Ο Τζακ Κλαρκ είναι ένας ακόμη απόφοιτος σχολής καλών τεχνών μεταξύ των αρχικών ιδρυτικών μελών της startup και ο μόνος που δεν κατάγεται από τη Βόρεια Αμερική.

Κατάγεται από το Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας και έγινε δημοσιογράφος τεχνολογίας, γράφοντας για εκδόσεις όπως το ZDNet UK, το The Register και το Bloomberg.

Παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη και εντάχθηκε στην OpenAI, όπου αρχικά εργάστηκε στον τομέα της επικοινωνίας, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση του διευθυντή πολιτικής.

Σήμερα, σε ηλικία 37 ετών, ο Κλαρκ είναι επικεφαλής του τμήματος δημόσιου οφέλους στην Anthropic. Επίσης, ηγείται του Anthropic Institute, ενός κέντρου μελετών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Tζάρετ Κάπλαν

Ο Τζάρετ Κάπλαν, 42 ετών, είναι επιστημονικός διευθυντής της Anthropic και ηγείται του τμήματος τεχνικής έρευνας της εταιρείας. Είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη φυσική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Το έργο του σχετικά με τους νόμους κλιμάκωσης —οι οποίοι περιγράφουν μαθηματικά πρότυπα που δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί με περισσότερα δεδομένα τείνουν να είναι πιο συνεπή— έχει συμβάλει, σύμφωνα με την Anthropic, στην παροχή ενός πλαισίου στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της τεχνητής νοημοσύνης.

Kρις Όλα

Ο Κρις Όλα περιγράφεται ως «επικεφαλής έρευνας για την ερμηνευσιμότητα», με κύριο αντικείμενο το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Όλα αφιέρωσε μεγάλο μέρος του περασμένου έτους διοργανώνοντας συναντήσεις με θρησκευτικούς ηγέτες από όλο το θρησκευτικό φάσμα.

Ο 34χρονος, τον οποίο η εφημερίδα περιγράφει ως «νεανικό» αλλά με «το ζήλο ενός ευαγγελιστή», φέρεται να διερευνά τη σχέση μεταξύ ηθικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Προηγουμένως ηγήθηκε της έρευνας για τη διαλειτουργικότητα στην OpenAI, ενώ πριν από αυτό ήταν ερευνητής στο Google Brain.

Ο Καναδός εγκατέλειψε νωρίς το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, αλλά αργότερα εξασφάλισε μια υποτροφία Thiel Fellowship ύψους 100.000 δολαρίων, η οποία απονέμεται σε ταλαντούχους ανθρώπους για να τους βοηθήσει να ασχοληθούν με την έρευνα χωρίς να διαθέτουν πτυχίο.

Σαμ Μακάντλις

Ο Σαμ Μακάντλις, 36 ετών, έχει λιγότερο δημόσιο ρόλο σε σύγκριση με τους άλλους ιδρυτές, αλλά, όπως και αυτοί, θα κατέχει περίπου το 1,6% της εταιρείας μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο. Ως αποτέλεσμα, και το δικό του μερίδιο θα μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.

Είναι ο επικεφαλής αρχιτέκτονας της Anthropic και συμβάλλει στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης.

Προηγουμένως, εργάστηκε στον τομέα της ασφάλειας στην OpenAI.

Κατέχει διδακτορικό στη φυσική από το Στάνφορντ, καθώς και πτυχίο στα μαθηματικά και τη φυσική από το Πανεπιστήμιο Brandeis, κοντά στη Βοστώνη.