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Σοβαρή προειδοποίηση για πιθανή κυβερνοεπίθεση μέσω του λογισμικού Java της Oracle εξέδωσε η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) των ΗΠΑ, καλώντας τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των συστημάτων τους. Η Java χρησιμοποιείται ευρέως σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, από τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες έως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις πιθανές συνέπειες μιας εκμετάλλευσης της ευπάθειας.

Η προειδοποίηση ακολούθησε την ανακοίνωση της νεοφυούς εταιρείας κυβερνοασφάλειας Calif, η οποία εντόπισε σειρά αδυναμιών στη Java χρησιμοποιώντας το GPT-6 Cyber της OpenAI.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται από το 90% των επιχειρήσεων του δείκτη Fortune 500, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του δυνητικού κινδύνου.

Ο Μπρους Ντανγκ, ανώτερος ερευνητής της Calif, μιλώντας στους Financial Times χαρακτήρισε τη Java ουσιαστικά κρίσιμη υποδομή, επισημαίνοντας ότι η ευρεία ενσωμάτωσή της στα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων επιχειρήσεων θα καταστήσει την αποκατάσταση των προβλημάτων σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει τρωτά σημεία στη Java της Oracle

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν πλέον αδυναμίες σε λογισμικό που χρησιμοποιείται επί χρόνια, επιταχύνοντας την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Τον Οκτώβριο, ερευνητές ανακάλυψαν δύο τρωτά σημεία στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται από περίπου το 70% του διαδικτύου. Τα προβλήματα παρέμεναν απαρατήρητα για περισσότερο από μία δεκαετία και εντοπίστηκαν με τη βοήθεια μοντέλων της OpenAI και της Google.

Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί, ωστόσο, μια επικίνδυνη διπλή πραγματικότητα. Όσο ευκολότερα μπορούν οι ερευνητές να εντοπίζουν κενά ασφαλείας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα κακόβουλοι παράγοντες να αξιοποιήσουν αντίστοιχα εργαλεία για να ανακαλύψουν και να εκμεταλλευτούν αδυναμίες πριν διορθωθούν.

Η Calif ενημέρωσε την Oracle για τα προβλήματα τον προηγούμενο μήνα και συντόνισε τις ενέργειές της με κυβερνητικές υπηρεσίες μέσω της συμμαχίας πληροφοριών Five Eyes, στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Amazon, η Apple, η Google και η Microsoft.

Η Oracle δημοσίευσε την Τρίτη κρίσιμη ενημέρωση ασφαλείας για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων καλώντας τους πελάτες της να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Διαδοχικές διακοπές υπηρεσιών στις ΗΠΑ, αλλά όχι κοινή κυβερνοεπίθεση

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σειρά τεχνικών προβλημάτων έχει προκαλέσει διακοπές υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, δυσλειτουργία σε διαδικασία ανακατεύθυνσης της διαδικτυακής κίνησης προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή εργαλείων της Microsoft. Η εταιρεία απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης η JPMorgan και η United Airlines, ενώ η νορβηγική ενεργειακή Equinor ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες υπέστησαν σημαντική ταλαιπωρία από πεντάωρη διακοπή λειτουργίας που συνδέθηκε με το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απέδωσε το περιστατικό σε πρόβλημα δρομολόγησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις συστηματικής επίθεσης και ότι τα περιστατικά έχουν διαφορετικές, ανεξάρτητες αιτίες. Το ζήτημα της Java, πάντως, υπενθυμίζει πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι ψηφιακές υποδομές και πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας.