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Συνεχίζουν τη μεγέθυνσή τους οι ελληνικές τράπεζες με επέκταση των δραστηριοτήτων τους μέσω εξαγορών εκτός συνόρων και ταυτόχρονη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, αξιοποιώντας τα υψηλά κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Χθες η Eurobank ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση της βουλγαρικής Fibank και την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα όμως η διοίκησή της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μη οργανικών κινήσεων, χωρίς να θίγονται οι στόχοι για τις διανομές μερισμάτων.

Οι ελληνικές τράπεζες και οι νέες αγορές

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας συναλλαγής, η Eurobank θα καταστεί ο μεγαλύτερος όμιλος στη αγορά της Βουλγαρίας με βάση το ενεργητικό και τις καταθέσεις και ο δεύτερος στα δάνεια, με οριακή απόσταση από τον πρώτο.

Το νέο deal έρχεται να προστεθεί στις τρεις εξαγορές που έχει ήδη ολοκληρώσει στη χώρα ο όμιλος από το 2016 ως σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω ενίσχυση της συστημικής παρουσίας στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Σε χθεσινή δήλωσή του ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβιας υποστήριξε ότι «στόχος της συνένωσης είναι η δημιουργία του κορυφαίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα των δύο οργανισμών και τις ισχυρές εργασίες τους σε λιανική και επιχειρηματική τραπεζική».

Τι κερδίζει

Αναλυτικότερα, το νέο σχήμα θα διαθέτει 15,2 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια και 19,9 δισ. ευρώ καταθέσεις.

Με αναγωγή των στοιχείων εννεαμήνου 2026 της Eurobank Bulgaria και της Fibank, τα αθροιστικά ετήσια καθαρά έσοδα τόκων τους προσεγγίζουν τα 770 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Στα ποσά αυτά ωστόσο δεν περιλαμβάνονται οι συνέργειες, το ύψος των οποίων θα είναι σημαντικό, φτάνοντας στα 70 εκατ. ευρώ το χρόνο μετά από φόρους σε ορίζοντα τριών ετών.

Αντιστοιχούν στο 23% των συνολικών λειτουργικών εξόδων των δύο τραπεζών και στο 55% της Fibank.

«Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και γι’ αυτό αισθανόμαστε αρκετά άνετα και έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την ίδια επίδοση και αυτή τη φορά», υπογράμμισε ο κ. Καραβίας, δηλώνοντας την αισιοδοξία του για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του νέου σχήματος θα είναι μόλις 77%, που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαθέσιμη καταθετική βάση για την ανάπτυξη των χορηγήσεων.

Αύξηση πωλήσεων

Κατά τα άλλα η διοίκησή της Eurobank ανέφερε πως οι δραστηριότητες των δύο τραπεζών είναι συμπληρωματικές.

Ειδικότερα, η Fibank έχει μεγαλύτερη έκθεση στην επιχειρηματική τραπεζική, με το 58% του χαρτοφυλακίου μικτών δανείων της να αφορά νομικά πρόσωπα όλων των μεγεθών έναντι 41% της Postbank. Στο ενιαίο σχήμα το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί σε 47%.

Επιπλέον, η Fibank διαθέτει περισσότερους από 1 εκατ. πελάτες, στους οποίους η Eurobank σκοπεύει να προωθήσει:

Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας.

Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Εξειδικευμένες λύσεις επιχειρηματικής τραπεζικής.

Υπηρεσίες πληρωμών, διαχείρισης ρευστότητας και treasury.

Πρόκειται για πρόσθετη πηγή εσόδων, πέρα από τις συνέργειες κόστους των 70 εκατ. ευρώ.

Τέλος, πολύ σημαντικό για τις προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Eurobank στις χορηγήσεις είναι το γεγονός ότι τα δάνεια στη Βουλγαρία αντιστοιχούν στο 54% του ΑΕΠ έναντι 89% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για το τοπικό τραπεζικό σύστημα είναι 77% έναντι 106% αντίστοιχα.

Το εκτός συνόρων αποτύπωμα

Η συμφωνία της Eurobank έρχεται να προστεθεί στο πλήθος των συναλλαγών που έχουν ολοκληρωθεί την τελευταία διετία και έχουν αυξήσει το αποτύπωμα των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου.

Οι τραπεζικές διοικήσεις με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται επισημαίνουν ότι βρίσκονται σε αναζήτηση ευκαιριών που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα των εγχώριων ομίλων με κόστος που δε θα επηρεάσει τη μερισματική τους πολιτική.

Ακόμη και τα στελέχη της Eurobank στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη ανέφεραν ότι επέλεξαν να ενισχύσουν τους δείκτες της με την αύξηση κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ για να υπάρχει η ευελιξία για νέα deals.

Όπως είπε ο κ. Καραβίας, αντί να μειωθεί ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 13%, προτιμήθηκε η ενίσχυσή του μέσω έκδοσης νέων μετοχών, για την περίπτωση που παρουσιαστούν ευκαιρίες στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.

Η Μέση Ανατολή

Κατά τα άλλα, προχωρά ο σχεδιασμός για ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζών στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ήδη λειτουργεί γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία και θα ακολουθήσει το Αμπού Ντάμπι, όπου προγραμματίζεται την επόμενη άνοιξη η έναρξη λειτουργίας νέας μονάδας.

Ανάλογα κινείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Πειραιώς, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για να λάβει άδεια λειτουργίας.

Αγορά στρατηγικού ενδιαφέροντος αποτελεί για τους ελληνικούς ομίλους και η Σαουδική Αραβία, την αγορά της οποίας κοιτάζουν Eurobank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα.

Στόχο των παραπάνω κινήσεων αποτελεί κατά βάση η χρηματοδότηση έργων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη και η ανάπτυξη του asset management με την προσέλκυση εύπορων πελατών.