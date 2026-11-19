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Στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας που αρχίζει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Το νωρίτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να ξεκινήσει η πίστωση αργά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ώστε τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους από τη Δευτέρα.

Με βάση τα ποσά που προβλέπει το ισχύον ΦΕΚ, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 ευρώ για το 2025 στα 400 ευρώ για το 2026, δηλαδή κατά 100 ευρώ ή 33,3%.

Όσοι μπαίνουν για πρώτη φορά στη λίστα των δικαιούχων, μεταξύ άλλων χάρη στην κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου, θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των 400 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα 400 ευρώ

Για τους συνταξιούχους γήρατος, δύο ημερομηνίες κρίνουν τη φετινή πληρωμή.

Πρέπει να είχαν συμπληρώσει τα 65 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να τους είχε καταβληθεί κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, ένας συνταξιούχος που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να πάρει την ενίσχυση ακόμη κι αν είχε αποκλειστεί λόγω του εισοδήματος ή της αξίας της ακίνητης περιουσίας του.

Ο γενικός κανόνας των 65 ετών καλύπτει και όσους έλαβαν κύρια σύνταξη λόγω θανάτου τον Σεπτέμβριο.

Το όριο κατεβαίνει σε αυτή την περίπτωση στα 60 για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου χωρίς να λαμβάνουν και δική τους κύρια σύνταξη γήρατος. Και εδώ, η ηλικία πρέπει να είχε συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στα περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης όσοι έλαβαν κύρια σύνταξη αναπηρίας από τον e-ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο, οι δικαιούχοι αναπηρικών παροχών που προβλέπει η ρύθμιση, μεταξύ άλλων από τον ΟΠΕΚΑ, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα. Για τις κατηγορίες αναπηρίας δεν εφαρμόζονται τα ηλικιακά όρια των 60 και των 65 ετών.

Πώς πληρώνεται η ενίσχυση

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση. Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές.

Το ποσό καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη κι αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις σε περισσότερες κατηγορίες.

Αν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, παίρνουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Οι 350.000 συνταξιούχοι που μένουν εκτός

Περίπου 350.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός, σύμφωνα με εκτίμηση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τα 65 και δεν είχαν φτάσει στο ηλικιακό όριο έως το τέλος του 2025. Εκτός με βάση τον γενικό κανόνα μένει και κάποιος που είχε κλείσει τα 60 και λαμβάνει σύνταξη χηρείας μαζί με δική του κύρια σύνταξη γήρατος, εφόσον δεν είχε συμπληρώσει τα 65 και δεν καλύπτεται από άλλη κατηγορία.

Ένας χαμηλοσυνταξιούχος που έκλεισε τα 65 τον Ιανουάριο του 2026 και έλαβε κανονικά τη σύνταξή του τον Σεπτέμβριο χάνει τη φετινή καταβολή, εφόσον δεν δικαιούται την ενίσχυση από άλλη κατηγορία.

Κάποιος με υψηλότερη σύνταξη που έκλεισε τα 65 τον Δεκέμβριο του 2025 θα λάβει ολόκληρο το ποσό, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.