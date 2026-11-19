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Ανεβασμένες είναι οι πωλήσεις που καταγράφει το ελληνικό γιαούρτι μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο, που συγκαταλέγεται στις χώρες με την υψηλότερη ζήτηση για τον «λευκό χρυσό» της Ελλάδας, ξεπερνώντας το 60% σε αξία το οκτάμηνο.

Η δυναμική αυτή υπάρχει σε μια αγορά με έντονο ενδιαφέρον για το εν λόγω προϊόν. Όπως αναφέρει το πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομικού και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο, το οποίο παρουσιάζει στοιχεία που συγκέντρωσε το κλαδικό περιοδικό «The Grocer», μεταξυ των ετών 2025 και 2026 οι πωλήσεις γιαουρτιού στο λιανεμπόριο σημείωσαν αύξηση 10,3% ως προς την αξία και 5% ως προς τον όγκο.

Αιχμή του δόρατους είναι τα φυσικά γιαούρτια –στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το τυπικό αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι– που είχαν αύξηση αξίας 28,8% και όγκου 15% στην ίδια περίοδο.

Ποιες ήταν οι επιδόσεις του ελληνικού γιαουρτιού του Ηνωμένο Βασίλειο και σε τι οφείλειται η επιτυχία του;

Ελληνικό γιαούρτι: Οι επιδόσεις του οκταμήνου στο ΗΒ

Κατ’ αρχάς, η αξία των εξαγωγών μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα, αν συγκριθεί με τη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC) αυτή ανήλθε στο ποσό των 1,32 δισ. λιρών έναντι 1,02 δισ. λιρών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ως προς το γιαούρτι, η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού (ΚΔ 0403 τετραψήφιας δασμολογικής κατάταξης) ανήλθε στο ποσό των 152,57 εκατ. ευρώ.

Η αξία αυτή ήταν αυξημένη κατά 67,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και είχε μάλιστα τη μεγαλύτερη αξία μεταξύ των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων, όπως αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα.

Λίγο διαφορετική είναι η εικόνα που δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το ΗΒ ανήλθε στο ποσό των 1,686 δισ. ευρω έναντι 1,296 δισ. ευρω την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού (ΚΔ 0403 τετραψήφιας δασμολογικής κατάταξης) ανήλθε στο ποσό των 130,8 εκατ. ευρω

Η δε αύξηση των εξαγωγών γιαουρτιού έφτασε στο 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ ως κατηγορία στα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα το γιαούρτι ήταν το προϊόν με την τρίτη μεγαλύτερη αξία.

Η εικόνα του 2025

Συγκριτικά, το 2025 η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειιο διαμορφώθηκε στα 1,54 δισ. λίρες, από 1,58 δισ. λίρες το 2024 (-2,63%). Η συνολική ποσότητα των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε 1.289,07 εκ. κιλά, έναντι 1.209,24 εκ. κιλών το 2024 (+19,6%).

Τα γαλακτοκομικά ήταν το 2025 η κατηγορία ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων με τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση (+42,7% σε αξία και +54,9% σε όγκο).

Το 2025, η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού των κωδικών οκταψήφιας δασμολογικής κατάταξης 04032011 (λιπαρά 3%), 04032013 (λιπαρά 3-6%) και 04032019 (λιπαρά >6%) ανήλθε στο ποσό των 130,96 εκατ. λιρών από 76,24 εκατ. λίρες το 2024 (+71,73%).

Αύξηση είχε και ο όγκος των εξαγωγών των ίδιων κωδικών, ο οποίος ανήλθε σε 54,78 εκ. κιλά, από 32,34 εκ. κιλά το 2024 (+69,38%).

Το 2025, οι εξαγωγές γιαουρτιού (ΚΔ 04032011, 04032013 και 04032019) αντιπροσώπευαν το 8,5% του συνόλου της αξίας των ελληνικών εξαγωγών στο ΗΒ, από 4,8% το 2024

Σε τι «κερδίζει» το ελληνικό γιαούρτι

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, οι καταναλωτές αναζητούν απλές συνθέσεις, αναγνωρίσιμα συστατικά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.

Επίσης, αυξάνεται η προτίμηση για αυθεντικό στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι έναντι των απομιμήσεων Greek-style.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και η απλή σύνθεση ενισχύουν την αντιλαμβανόμενη αξία του προϊόντος.

Τα social media πολλαπλασιάζουν τις… κουταλιές

Μάλιστα, viral συνταγές στο TikTok και περιεχόμενο δημιουργών αυξάνουν τη δημοτικότητα του γιαουρτιού.

Ειδικά ως προς τις ηλικιακές ομάδες 14-29 (Gen Z) και 30-45 (Millennials), επισημαίνεται ότι η δική τους ενισχυμένη ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι ενισχύεται από παράγοντες όπως η διάδοση απλών συνταγών με το συγκεκριμένο συστατικό (π.χ. ιαπωνικό cheesecake) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από influencers και λιανοπωλητές.

Γενικότερα, το γιαούρτι ξεπερνά τον παραδοσιακό ρόλο του πρωινού και χρησιμοποιείται σε μαρινάδες, σάλτσες, smoothies, μαγειρική, επιδόρπια και protein snacks (πολυχρηστικότητα).

Η δε κατανάλωση επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το πρωινό να έχει τη πρωτοκαθεδρία με 36%. Έπεται το μεσημεριανό με 20%, το βραδινό με 30% και το γιαούρτι ως snack με 14%.