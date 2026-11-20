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Με σημαντικές απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές συμπαρασύρει τους βασικούς δείκτες σε χαμηλά σχεδόν ενός μήνα.

Η ιστορική εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street δεν κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,98%, στις 632 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,50%, στις 10.401 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 1,37%, στις 25.113 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,96%, στις 8.003 μονάδες.

Η πτώση ακολουθεί τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η Wall Street την Πέμπτη, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να χάνουν περισσότερο από 2%, παρά τη δυναμική χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων AI που εισήχθη στο χρηματιστήριο, κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η θετική υποδοχή της δεν μεταφέρθηκε στην υπόλοιπη αγορά, με τους επενδυτές να προχωρούν σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις τεχνολογικών μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τεχνολογικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις στην Ευρώπη, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Οι ASML, ASM International, Infineon, BE Semiconductor και STMicroelectronics υποχωρούν όλες περισσότερο από 4%, ενώ η γαλλική Soitec σημειώνει βουτιά σχεδόν 9%.

Οι ρευστοποιήσεις επεκτείνονται και στον κλάδο λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών, με τις SAP και Capgemini να χάνουν περισσότερο από 1,5% η καθεμία.

Η έκταση της πτώσης αποτυπώνει την αυξανόμενη αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων που έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές κερδοφορίας των εταιρειών σε σχέση με το τεράστιο ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων.

Στο ήδη επιβαρυμένο επενδυτικό κλίμα προστίθεται η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια του αργού ενισχύονται μετά τις επιθέσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, αλλά και τις νέες αναφορές για προβλήματα στη διέλευση εμπορικών δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.