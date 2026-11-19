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Ισχυρά ανοδικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, καθώς η μεγαλύτερη των προσδοκιών άντληση κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή της Anthropic αναζωπυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,41% στις 50.401 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,12% στις 7.405 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,89% στις 24.890 μονάδες.

Η Anthropic δείχνει ότι θα ανοίξει με άλμα 25%, αρχίζοντας τη διαπραγμάτευση στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικά αναμενόμενο εύρος. Παράλληλα, αύξησε το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς, διαθέτοντας περίπου 980 εκατ. μετοχές και αντλώντας συνολικά 81,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει η SpaceX τον Ιούνιο.

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής προσφέρει σημαντική ώθηση και στις υπόλοιπες τεχνολογικές μετοχές, ιδιαίτερα στις εταιρείες ημιαγωγών που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia ενισχύεται κατά 1,5% και η Advanced Micro Devices (AMD) κατά 2,6%, ενώ η Micron Technology καταγράφει άνοδο σχεδόν 5%. Κέρδη άνω του 1% σημειώνουν επίσης η Microsoft και η Meta Platforms.

Θετικά στο επενδυτικό κλίμα λειτουργεί και η απόφαση των αρχών του Τέξας να επαναφέρουν την κανονική διαδικασία εξέτασης ορισμένων αδειών για κέντρα δεδομένων, περιορίζοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Ποιότητας του Τέξας επιβεβαίωσε ότι η αρμόδια αρχή επανέλαβε την κανονική διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων αδειοδότησης.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, η επενδυτική διάθεση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη έχει επιδεινωθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αγορές αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών θα μεταφραστούν σε αντίστοιχα υψηλή κερδοφορία.

Το iShares AI Innovation and Tech Active ETF έχει υποχωρήσει κατά 11% από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η Nvidia καταγράφει απώλειες 26% μέσα στον μήνα, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang.

Παράλληλα, η CoreWeave, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπολογιστικών υποδομών cloud, έχει χάσει σχεδόν 13% τον Νοέμβριο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αποδόσεις ομολόγων της είχαν ξεπεράσει το 16%, αποτυπώνοντας τις αυξημένες ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον κλάδο.

Όπως επισημαίνει η Callie Cox, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Plancorp, η εισαγωγή της Anthropic θα αποτελέσει σημαντικό βαρόμετρο για το ενδιαφέρον των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκαν στις 203.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, αυξημένες κατά 1.000 σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 2.000 αιτήσεις, στις 197.750.