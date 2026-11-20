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Έσοδα 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA ύψους 273,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Bally’s Intralot για το εννεάμηνο του 2026.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Bally’s International Interactive (‘BII’) συνεισέφερε €579,2 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €195,6 εκατ. στο AEBITDA (33,8% περιθώριο AEBITDA).

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Η ανοδική πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το Γ’ τρίμηνο, με τα έσοδα του online τομέα να αυξάνονται κατά 12,2% σε σχέση με πέρυσι σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, με το ρυθμό να επιταχύνεται από 11,6% το Β’ τρίμηνο, παρά τη μειωμένη επένδυση σε marketing. Το NGR στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο σε τριμηνιαία βάση, σηματοδοτώντας το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο διαδοχικής ανάπτυξης.

Τα έσοδα του online τομέα στην Ισπανία ανήλθαν σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο το Γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 18,9% σε σχέση με πέρυσι, στα €13,3 εκατ., χάρη στη μεγαλύτερη βάση ενεργών παικτών.

Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε συνολική αρνητική επίπτωση περίπου €34 εκατ. στο AEBITDA του Γ’ τριμήνου, αντίστοιχη με εκείνη του Β’ τριμήνου. Σε σχέση με πέρυσι, περίπου το 55% της επίπτωσης αυτής αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικότερης αξιοποίησης των δαπανών marketing και της ορθής διαχείρισης του κόστους.

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.101,7 εκατ. και AEBITDA €376,7 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 34,2%.

Η συνολική ρευστότητα ενισχύθηκε στα €472,4 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 (30 Ιουνίου 2026: €287,3 εκατ.). Αποτελείται από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €312,4 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και το σύνολο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους €160,0 εκατ., η οποία παραμένει αδιάθετη.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σε τριμηνιαία βάση, στα €1.629,9 εκατ. (30 Ιουνίου 2026: €1.618,9 εκατ.). Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης, σε pro forma βάση, διαμορφώθηκε στο 4,33x.

Τον Ιούλιο του 2026, ο Όμιλος υπέγραψε με θεσμικούς δανειστές νέα τριετή σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας, ύψους £261,8 εκατ. (περίπου €306 εκατ.), ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του θέση για τη στήριξη των σχεδίων εξαγορών του και την αναχρηματοδότηση λοιπών οφειλών. Η πρώτη δόση, ύψους £157,1 εκατ. (€183,2 εκατ.), αντλήθηκε τον Ιούλιο.

Η προτεινόμενη εξαγορά της evoke plc, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2026, συνεχίζει να εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει τη συναλλαγή, ενώ έχει ήδη ληφθεί η πλειονότητα των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δύο προϋποθέσεων που αφορούν τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου και την έγκριση βάσει της νομοθεσίας περί ελέγχου συγχωνεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διακανονισμού (Scheme of Arrangement). Η λήψη των εναπομενουσών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων, καθώς και η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του Γιβραλτάρ για την επικύρωση της συναλλαγής, αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2026. Υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των εναπομενουσών αυτών προϋποθέσεων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Το εννεάμηνο του 2026, τα Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €830,3 εκατ. και το Προσαρμοσμένο EBITDA σε €273,6 εκατ., με περιθώριο 33,0%. Η ανοδική πορεία των εσόδων συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση στα €286,1 εκατ. και το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA να βελτιώνεται στο 31,1%. Τα καθαρά έσοδα του online τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, αυξημένα κατά 12,2% σε σχέση με πέρυσι σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ και η Ισπανία κατέγραψε τρίμηνο-ρεκόρ, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 18,9%. Σε σχέση με πέρυσι, αντισταθμίσαμε περίπου το 55% της τριμηνιαίας επίπτωσης από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικότερης αξιοποίησης των δαπανών marketing και της ορθής διαχείρισης του κόστους. Ενισχύθηκαν επίσης οι δραστηριότητες της Intralot, με το Προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 6,3% σε τριμηνιαία βάση, με κύριους μοχλούς τη Bilyoner και την Αργεντινή. Ενισχύσαμε επίσης τη ρευστότητα στα €472,4 εκατ. Η προτεινόμενη συνένωση με την evoke εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει τη συναλλαγή, ενώ έχει ήδη ληφθεί η πλειονότητα των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δύο προϋποθέσεων που αφορούν τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου και την έγκριση βάσει της νομοθεσίας περί ελέγχου συγχωνεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διακανονισμού (Scheme of Arrangement). Η λήψη των εναπομενουσών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων, καθώς και η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του Γιβραλτάρ για την επικύρωση της συναλλαγής, αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2026. Υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των εναπομενουσών αυτών προϋποθέσεων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027Η συνένωση θα συνδυάσει την εκτελεστική μας ικανότητα και την αυστηρή διαχείριση του κόστους με το μέγεθος της evoke, και αναμένουμε ότι θα αποφέρει σημαντικές συνέργειες κόστους και ευκαιρίες ανάπτυξης».