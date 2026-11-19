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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανατρέποντας μάλιστα τα πρωινά τους κέρδη, στη σκιά της τριμερούς συνάντησης των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στράφηκε στην ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic στη Wall Street, ενώ οι προειδοποιήσεις της Bundesbank για νέα επιτάχυνση του γερμανικού πληθωρισμού στις αρχές του 2027 ενίσχυσαν τον προβληματισμό για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,78%, στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,93%, στις 10.569 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 1,01%, στις 25.497 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,81%, στις 8.080 μονάδες.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, οι επενδυτές παρακολούθησαν την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου APEC στην Κίνα.

Παράλληλα, η προσοχή στράφηκε στη δημόσια εγγραφή της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το chatbot Claude, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Nasdaq, μετά τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων μέσω IPO στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών.

Στο μεταξύ, νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία στις αρχές του 2027 προβλέπει η Bundesbank, επισημαίνοντας ότι η λήξη της επιδότησης καυσίμων και άλλα κυβερνητικά μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τον πληθωρισμό έως και κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Στη μηνιαία έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε σήμερα, η γερμανική κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι υψηλότερες τιμές των παραγωγικών εισροών αναμένεται να μετακυλιστούν στις τιμές των αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, η Bundesbank διαπιστώνει ότι η γερμανική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει κατά το τρίτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στη θετική συμβολή ορισμένων κλάδων υπηρεσιών και την ενίσχυση της κατανάλωσης.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η κεντρική τράπεζα αναμένει επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, με βασικούς παράγοντες τη δημοσιονομική τόνωση και την αυξανόμενη ζήτηση στη μεταποίηση.

Ωστόσο, η Bundesbank εκφράζει ανησυχία για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, προειδοποιώντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γερμανίας θα μπορούσε να φτάσει περίπου στο 4% του ΑΕΠ φέτος και να αυξηθεί περαιτέρω το 2027.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, η κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε μηνιαία μείωση 0,5%.

Σε ετήσια βάση, η κατασκευαστική παραγωγή υποχώρησε κατά 1,5% στην Ευρωζώνη και κατά 1,4% στην ΕΕ, αποτυπώνοντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στον κλάδο.

Optima και Eurobank επανέφεραν στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Αδύναμη ήταν τελικά η αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να χάνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την ανοδική του ορμή, αλλά να κρατά μέχρι το τέλος το θετικό του πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.601,23 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.592,16 μονάδων (+0,30%) και 2.619,82 μονάδων (+1,37%). Ο τζίρος ανήλθε στα 367,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 52,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 50,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,75% στις 6.671,71 μονάδες, ενώ στο -0,23% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.077,86 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,53% στις 3.152,80 μονάδες.