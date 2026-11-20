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Στην οργανική ανάπτυξη, στις εξαγορές, και στην βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων ετών στηρίζεται ο σχεδιασμός της Alter Ego Media για την επόμενη τριετία. Μιλώντας στην Edison Group, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους επενδυτικών αναλύσεων διεθνώς, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, αναλύει τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, από την τηλεόραση και τις εκδόσεις έως την παραγωγή περιεχομένου και τη ζωντανή ψυχαγωγία.

Η φιλοδοξία, όπως αναφέρει, είναι να τεθούν οι βάσεις για τον διπλασιασμό του μεγέθους του Ομίλου σε ορίζοντα τριετίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με επενδύσεις στην τεχνολογία και στα δεδομένα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Νέες επενδύσεις με έμφαση στις συνέργειες

Ο κ. Βρέντζος βλέπει σημαντικά περιθώρια τόσο για οργανική ανάπτυξη όσο και για νέες εξαγορές. Η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και η εμπειρία από την ενσωμάτωση νέων εταιρειών δίνουν, όπως εξηγεί, στον Όμιλο τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις. Οι νέες επενδύσεις αξιολογούνται με βάση την αναμενόμενη απόδοσή τους, τη συμβολή τους στη διαφοροποίηση των εσόδων και τις συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

«Οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν μεγαλύτερη αξία μαζί από όση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν η καθεμία ξεχωριστά», επισημαίνει. Μια τηλεοπτική σειρά μπορεί να μεταφερθεί στο θέατρο, ενώ γύρω από έναν εκδοτικό τίτλο μπορούν να αναπτυχθούν συνδρομητικές υπηρεσίες ή συνέδρια. Παράλληλα, η κοινή αξιοποίηση τεχνολογικών υποδομών, δεδομένων και δικτύων διανομής επιτρέπει στις επιχειρήσεις του Ομίλου να μειώνουν το κόστος τους και να συνδυάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους συνδυαστικά προς πελάτες και διαφημιζομένους.

Η χρηματοδότηση αυτού του σχεδιασμού συμβαδίζει, σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, με τη συνέχιση της διανομής μερισμάτων, καθώς η οικονομική θέση, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές του Ομίλου επιτρέπουν την εξυπηρέτηση και των δύο στόχων. Ο ίδιος αναμένει μάλιστα αύξηση των μερισμάτων όσο ο Όμιλος αναπτύσσεται και ενισχύει την κερδοφορία του.

Νέες πλατφόρμες και άνοιγμα στο εξωτερικό

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Βρέντζος στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι αλλαγές στις συνήθειες του κοινού, τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το Broadcasting και το Content Creation θα αποτελούν δύο διακριτούς πυλώνες δραστηριότητας. Στο Broadcasting, όπως εξηγεί ο κ. Βρέντζος, η προτεραιότητα είναι η επέκταση πέρα από την ελεύθερη τηλεόραση: σε υπηρεσίες AVOD, FAST channels, συνδρομητική τηλεόραση και streaming.

Στο Content Creation, η στρατηγική επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της τηλεοπτικής ταινιοθήκης σε περισσότερες πλατφόρμες, στην επέκταση στον κινηματογράφο και στο animation, καθώς και στην επέκταση στο εξωτερικό. Η συνεργασία με το Netflix και η επιτυχία του «Maestro in Blue» έδειξαν, όπως σημειώνει, τις δυνατότητες των ελληνικών παραγωγών στη διεθνή αγορά, ενώ ο Όμιλος έχει επενδύσει σε δύο ταινίες μεγάλου μήκους και έχει δημιουργήσει τμήμα διεθνών πωλήσεων για την προώθηση των παραγωγών του σε αγοραστές του εξωτερικού.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται η σχεδιαζόμενη συμμετοχή του Ομίλου στο joint venture για τη δημιουργία ελληνικής συνδρομητικής πλατφόρμας streaming, σε συνεργασία με τους ομίλους Ant1 και Motor Oil. Στόχος, όπως εξηγεί ο κ. Βρέντζος, είναι να αξιοποιηθούν το υψηλής ποιότητας ελληνικό περιεχόμενο και η σύγχρονη τεχνολογία ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή ελληνική πρόταση στη συνδρομητική ψυχαγωγία.

Νέες πηγές εσόδων στις εκδόσεις και στην ψυχαγωγία

Στον τομέα των εκδόσεων, η στρατηγική στηρίζεται στην αξιόπιστη δημοσιογραφία και στη σχέση εμπιστοσύνης των τίτλων του Ομίλου με το κοινό τους, με ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές πλατφόρμες, στις κινητές συσκευές και στο βίντεο. Η πρόσφατη επένδυση στα NEWSIT και TLIFE ενισχύει, σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, την παρουσία του Ομίλου στα ψηφιακά μέσα και διευρύνει το κοινό του. Παράλληλα με τη διαφήμιση, σημειώνει, νέες πηγές εσόδων με υψηλά περιθώρια κέρδους μπορούν να προέλθουν από τις ψηφιακές συνδρομές, το affiliate marketing και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στη ζωντανή ψυχαγωγία, η Stages Network δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του περιεχομένου σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές, ενώ μέσω της More.gr ο Όμιλος αποκτά στρατηγική παρουσία στην ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων και άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Όπως εξηγεί ο κ. Βρέντζος, τα μέσα του Ομίλου μπορούν να συμβάλουν στην προβολή αυτών των δραστηριοτήτων. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν κλάδο που ευνοείται από την αυξημένη ζήτηση μετά την πανδημία και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Η εικόνα που περιγράφει ο κ. Βρέντζος για την επόμενη τριετία είναι εκείνη ενός Ομίλου που αναπτύσσεται οργανικά, διευρύνεται μέσα από εξαγορές και αξιοποιεί παράλληλα τις επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου. Το περιεχόμενο αποκτά περισσότερες διεξόδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα μέσα ενημέρωσης αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες και η ζωντανή ψυχαγωγία φέρνει τον Όμιλο σε πιο άμεση επαφή με το κοινό. Η σύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων αποτελεί, στον σχεδιασμό που παρουσιάζει, το κλειδί για περισσότερες πηγές εσόδων και ισχυρότερη κερδοφορία: τις προϋποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η φιλοδοξία για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media.