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Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, με στόχο την κινητοποίηση έως και 500 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχει περάσει ακόμη από τις εξαγγελίες στην πράξη. Οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία δεν έχουν διαθέσει κεφάλαια, ενώ εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί στην κλίμακα που είχε παρουσιάσει η Nvidia.

Η πρωτοβουλία είχε σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους πελάτες της εταιρείας, από κολοσσούς όπως η OpenAI και η Anthropic έως μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για την αγορά των πανάκριβων επεξεργαστών της. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ουσιαστικά μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, με εξασφαλίσεις τα ίδια τα τσιπ, ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση και να συνεχιστεί η ανάπτυξη της αγοράς υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει η Wall Street Journal.

Στη συμφωνία συμμετέχουν οι Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs και KKR. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, το σχετικό μνημόνιο κατανόησης ήταν μόλις λίγων σελίδων και δεν υποχρέωνε τις επενδυτικές εταιρείες να συγκεντρώσουν ή να διαθέσουν συγκεκριμένα ποσά. Τα 500 δισ. δολάρια αποτελούσαν περισσότερο έναν φιλόδοξο στόχο παρά δεσμευμένη χρηματοδότηση.

Η ιδέα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αρκετούς μήνες νωρίτερα, με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να επιδιώκει μια συνεργασία που θα μπορούσε να φτάσει συνολικά το 1 τρισ. δολάρια. Η ανακοίνωση αντίστοιχης χρηματοδότησης 35 δισ. δολαρίων από την Apollo και την Blackstone για την υποστήριξη της Broadcom και της Anthropic τον Ιούνιο ενίσχυσε την πίεση για ταχύτερη συμφωνία.

Πρόβλημα οι εγγυήσεις που μπορεί να δώσει η Nvidia

Το βασικό εμπόδιο αποδείχθηκε το ύψος των εγγυήσεων που ήταν διατεθειμένη να προσφέρει η Nvidia. Ο Χουάνγκ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι η εταιρεία θα μπορούσε να καλύπτει έως το 25% του κόστους ενός έργου. Το ποσοστό αυτό θεωρείται χαμηλό από αρκετούς χρηματοδότες, ιδίως σε σύγκριση με τις εγγυήσεις της Broadcom, οι οποίες κάλυπταν περίπου το 85% σε χρηματοδότηση της Anthropic ύψους 35 δισ. δολαρίων και σχεδόν τα τρία τέταρτα σε μεταγενέστερη συμφωνία 63 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, οι πιστωτικές αγορές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Οι δανειστές ζητούν μεγαλύτερη κάλυψη κινδύνου, ενώ η Nvidia επιχειρεί να περιορίσει τις εγγυήσεις που παρέχει για τη χρηματοδότηση των πελατών της. Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας και προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες, έχει τονίσει ότι η Nvidia αξιολογεί αυστηρά τις μελλοντικές επενδύσεις, δεσμεύσεις και εγγυήσεις της.

Οι συνομιλίες για την πρώτη χρηματοδότηση πελάτη της Nvidia με εξασφάλιση σε τσιπ συνεχίζονται, αλλά δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί συμφωνία πριν από το 2027. Ο επικεφαλής της Apollo, Μαρκ Ρόουαν, προειδοποίησε ότι αν αποσυρθεί η εγγυητική στήριξη της Nvidia, η πρόσβαση σε κεφάλαια για πολλές εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα περιοριστεί σημαντικά.

Το σχέδιο εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο της Wall Street όσο και της Nvidia. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στον στόχο των 500 δισ. δολαρίων και στην απουσία πραγματικών εκταμιεύσεων αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα για την αγορά: ποιος θα αναλάβει τελικά τον κίνδυνο να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης;