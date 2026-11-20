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Εντός της ημέρας καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ οριστικοποιήθηκε, καθώς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της υπουργού Εργασίας, τα χρήματα θα πιστωθούν σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές

Η καταβολή πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, πριν από την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Το επίδομα 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά φέτος 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 270.000 σε σχέση με πέρυσι, καθώς δεν εφαρμόζονται πλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών που δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε νοικοκυριά με δύο δικαιούχους η ενίσχυση θα καταβληθεί και στους δύο, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει τα 800 ευρώ.

Με βάση τα ποσά που προβλέπει το ισχύον ΦΕΚ, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 ευρώ για το 2025 στα 400 ευρώ για το 2026, δηλαδή κατά 100 ευρώ ή 33,3%. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση. Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές.

Το ποσό καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη κι αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις σε περισσότερες κατηγορίες. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι, παίρνουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Οι 350.000 συνταξιούχοι που μένουν εκτός

Περίπου 350.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός, σύμφωνα με εκτίμηση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τα 65 και δεν είχαν φτάσει στο ηλικιακό όριο έως το τέλος του 2025. Εκτός με βάση τον γενικό κανόνα μένει και κάποιος που είχε κλείσει τα 60 και λαμβάνει σύνταξη χηρείας μαζί με δική του κύρια σύνταξη γήρατος, εφόσον δεν είχε συμπληρώσει τα 65 και δεν καλύπτεται από άλλη κατηγορία.

Ένας χαμηλοσυνταξιούχος που έκλεισε τα 65 τον Ιανουάριο του 2026 και έλαβε κανονικά τη σύνταξή του τον Σεπτέμβριο χάνει τη φετινή καταβολή, εφόσον δεν δικαιούται την ενίσχυση από άλλη κατηγορία. Κάποιος με υψηλότερη σύνταξη που έκλεισε τα 65 τον Δεκέμβριο του 2025 θα λάβει ολόκληρο το ποσό, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.