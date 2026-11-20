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Η Citigroup είχε υποεκτιμήσει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της, εξαιτίας λάθους στην καταχώριση ορισμένων συναλλαγών, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον αμερικανικό τραπεζικό όμιλο να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση θυγατρικής του.

Πρόκειται για μια ακόμη οπισθοδρόμηση για τον χρηματοπιστωτικό όμιλο της Wall Street, ο οποίος επιδιώκει να ανταποκριθεί με ταχείς ρυθμούς στις πολυετείς απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Παράλληλα, η υπόθεση προσθέτει μία ακόμη πρόκληση για τη διευθύνουσα σύμβουλο της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τράπεζα.

Η Citi βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό αυστηρή εποπτική επιτήρηση στις ΗΠΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι στόχευε να υποβάλει εντός του έτους τα απαραίτητα έγγραφα στις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί που της έχουν επιβληθεί.

Η τράπεζα καταχώρισε εσφαλμένα ορισμένες συναλλαγές σε μονάδα συναλλαγών της στην Ευρώπη, ανέφεραν δύο πηγές. Ως αποτέλεσμα, υποεκτίμησε τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 35 δισ. δολάρια, σύμφωνα με μία πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Το ύψος των στοιχείων αυτών αποτελεί βασικό δείκτη που χρησιμοποιούν οι εποπτικές αρχές για να καθορίσουν το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες ως απόθεμα ασφαλείας έναντι πιθανών ζημιών.

Σε δήλωσή της προς το Reuters, η Citigroup ανέφερε ότι το καλοκαίρι εντόπισε και διόρθωσε ένα εσωτερικό πρόβλημα στο μοντέλο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε θυγατρική της στην Ευρώπη, η οποία δραστηριοποιείται στις συναλλαγές.

«Η θυγατρική παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πλήρως συμμορφωμένη με τις ελάχιστες κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ δεν υπήρξε καμία επίπτωση ούτε στην εταιρεία συμμετοχών του ομίλου ούτε στην κύρια λειτουργική τράπεζα», δήλωσε η τράπεζα.

«Η Citi ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και προχώρησε σε κεφαλαιακή ενίσχυση, προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της θυγατρικής της».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο όμιλος χρησιμοποιούσε ένα εσωτερικό μοντέλο, βασισμένο σε δικές του στατιστικές παραδοχές, για να αξιολογεί τον βαθμό κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονταν με ορισμένες συναλλαγές της μονάδας κινητών αξιών που διαθέτει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές δεν είχαν εγκρίνει τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου για αυτού του είδους τις συναλλαγές, πρόσθεσαν οι πηγές. Όταν οι συναλλαγές αξιολογήθηκαν με βάση το τυποποιημένο μοντέλο υπολογισμού κινδύνου, η αξία των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) αυξήθηκε σημαντικά, ανέφεραν.

Η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England), η οποία εποπτεύει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Βρετανίας από κοινού με την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA), δήλωσε ότι δεν σχολιάζει υποθέσεις που αφορούν συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ εμφάνιζε συνολικά σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού ύψους περίπου 1,2 τρισ. δολαρίων τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το λάθος αντιστοιχούσε περίπου στο 2,7% του συνολικού μεγέθους των εν λόγω στοιχείων.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει εάν η τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει τη σχετική αναπροσαρμογή των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού στα δημοσιευμένα οικονομικά της στοιχεία.

Τα προβλήματα της Citi

«Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς ο πήχης για τη Citi είναι πλέον υψηλότερος, εξαιτίας των λαθών που έχει διαπράξει στο παρελθόν», αναφέρουν σε σημείωμά τους προς τους πελάτες της Wells Fargo αναλυτές, με επικεφαλής τον Μάικ Μάγιο. Οι ίδιοι επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο λάθος δεν ήταν ουσιώδες από κανονιστικής πλευράς.

«Η Citi έκανε λάθος, αλλά το πρότυπο που πρέπει να ισχύει για τις τράπεζες δεν μπορεί να είναι η απαίτηση να μην κάνουν απολύτως κανένα λάθος».

Τα προβλήματα της Citi έχουν τις ρίζες τους στο 2020, όταν η τράπεζα κλήθηκε να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνων και στη διακυβέρνηση των δεδομένων της, τις οποίες είχαν εντοπίσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (Office of the Comptroller of the Currency – OCC).

Η τράπεζα τιμωρήθηκε τότε με πρόστιμο 400 εκατ. δολαρίων και δεσμεύτηκε να επιλύσει έναν μακρύ κατάλογο χρόνιων προβλημάτων. Ωστόσο, το 2024 της επιβλήθηκε νέο πρόστιμο, ύψους 136 εκατ. δολαρίων, λόγω των καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της στη διαχείριση δεδομένων.

Η απαλλαγή από τους εποπτικούς περιορισμούς θα απελευθέρωνε πόρους για την τράπεζα, θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για τη Φρέιζερ και θα ενίσχυε τη μετοχή της Citigroup, εκτιμούν αναλυτές.

Η τράπεζα έχει δεχθεί επίσης επιπλήξεις για παραβάσεις στην Ευρώπη. Το 2024, οι βρετανικές εποπτικές αρχές επέβαλαν στη Citigroup πρόστιμο ισοδύναμο με 78,5 εκατ. δολάρια για σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου των συναλλακτικών της δραστηριοτήτων. Επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβιάσεις συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου.

Σε μία από τις περιπτώσεις αυτές, τον Μάιο του 2022, η Citi είχε προκαλέσει αιφνίδια πτώση στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, η Αρχή Προληπτικής Εποπτείας της Βρετανίας (Prudential Regulation Authority – PRA), η οποία αποτελεί υπηρεσία της Τράπεζας της Αγγλίας, είχε επιβάλει στην τράπεζα το 2019 πρόστιμο ύψους 56,3 εκατ. δολαρίων για την υποβολή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων.