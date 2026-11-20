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Την ώρα που οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic, μια διαφορετική δημόσια εγγραφή (IPO) προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη: αυτή της ισλανδικής Blue Lagoon, της εταιρείας που διαχειρίζεται ένα από τα διασημότερα γεωθερμικά spa στον κόσμο.

Η Blue Lagoon Corp. άντλησε περίπου 14,3 δισ. ισλανδικές κορόνες (110 εκατ. δολάρια) μέσω της δημόσιας εγγραφής της, με την αποτίμηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα περίπου 787 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την παρουσίαση προς τους επενδυτές.

Η ιστορία της Blue Lagoon ξεκινά το 1992, όταν ιδρύθηκε η Blue Lagoon Ltd. με σκοπό τη μελέτη των υδάτων της ομώνυμης λιμνοθάλασσας. Πρόκειται για μια υπαίθρια θερμή πισίνα με γαλαζοπράσινα νερά, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα μαύρο πεδίο λάβας, στη νοτιοδυτική Ισλανδία.

Με την πάροδο των ετών, εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει spa, ξενοδοχεία και προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, με συστατικά που προέρχονται από τη λιμνοθάλασσα.

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται με το σύμβολο «BLUE» στην αγορά Nasdaq Iceland Main Market, ένα από τα μικρότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, το οποίο ανήκει στον όμιλο Nasdaq Nordic, που διαχειρίζεται επίσης χρηματιστήρια στη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία.

«Η ευεξία είναι η νέα πολυτέλεια»

«Η ευεξία είναι η νέα πολυτέλεια και γνωρίζουμε ότι η παγκόσμια οικονομία της ευεξίας αναπτύσσεται ταχύτερα από την οικονομία συνολικά. Αυτό δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή μας», δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Sigríður Margrét Oddsdóttir.

«Θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο», πρόσθεσε.

«Είμαστε μια εταιρεία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχουμε σαφές όραμα για την επόμενη δεκαετία και η παρουσία μας στο χρηματιστήριο δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή μας πορεία».

Οι δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας, όπου, εκτός από το γεωθερμικό spa Blue Lagoon, διαχειρίζεται το Silica Hotel, το πολυτελές ξενοδοχείο και spa The Retreat, καθώς και το εστιατόριο Moss, το οποίο διαθέτει αστέρι Michelin.

Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί τα καταλύματα Kerlingarfjöll Highland Base και Hrauneyjar στα ισλανδικά υψίπεδα, ενώ διαθέτει διεθνώς προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας με την επωνυμία Blue Lagoon.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 34 χρόνια, κατέγραψε μέση ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 11% κατά την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, σύμφωνα με την Oddsdóttir, το επόμενο έτος αναμένεται να είναι χρονιά-ρεκόρ, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά περισσότερο από 50%.

Η διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια εγγραφή για την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών.

Συνολικά, κατά τη δημόσια εγγραφή υποβλήθηκαν σχεδόν 4.000 αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μετοχών, συνολικής αξίας περίπου 15,3 δισ. ισλανδικών κορονών. Το ποσό αυτό ήταν κατά περίπου 7% υψηλότερο από το σύνολο των μετοχών που διατέθηκαν προς πώληση, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία έκανε λόγο για ισχυρή ζήτηση από μικρότερους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ισλανδίας είναι σχετικά μικρή. Σύμφωνα με στοιχεία της Nasdaq, στα τέλη του 2025 μόλις 27 εταιρείες ήταν εισηγμένες στην κύρια αγορά της. Στο χρηματιστήριο κυριαρχούν τράπεζες, επιχειρήσεις του κλάδου της αλιείας και άλλες εταιρείες με δραστηριότητα που επικεντρώνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Η αναπτυσσόμενη αγορά ευεξίας της Ισλανδίας

Η παγκόσμια αγορά ευεξίας (wellness) έφτασε τα 7,5 τρισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Global Wellness Institute.

Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες για θερμές και μεταλλικές πηγές αυξήθηκαν κατά 10,4%, ενώ το Ινστιτούτο προβλέπει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα καταγράφει ετήσια ανάπτυξη σχεδόν 10% έως το 2030.

Ο τουρισμός αντιστοιχούσε σχεδόν στο 9% του ΑΕΠ της Ισλανδίας το 2025 και εξακολουθεί να αναπτύσσεται, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (Statistics Iceland). Την ίδια χρονιά, η Ισλανδία υποδέχθηκε περίπου 2,3 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών.