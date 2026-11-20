Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μετά από 13 χρόνια αναμονής, το Grand Theft Auto VI έκανε θραύση με το που κυκλοφόρησε. Εκτός από τα εκατομμύρια αγοραστών, το βιντεοπαιχνίδι τροφοδοτεί μια παράλληλη οικονομία από livestreams, βίντεο και περιεχόμενο που δημιουργείται γύρω από ανθρώπους που είτε παρακολουθούν είτε παίζουν το παιχνίδι.

Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί περίπου 19,1 εκατομμύρια αντίτυπα (συμπεριλαμβάνονται οι προπαραγγελίες), αριθμός που αντιστοιχεί σε πωλήσεις ύψους περίπου 1,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Sensor Tower.

Πάντως, η Take-Two Interactive, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του στούντιο που δημιούργησε το παιχνίδι, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα κέρδη από τον τίτλο.

Τι προβλέπει ο CEO της Take-Two…

Στις 9 Νοεμβρίου, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο CEO της Take-Two, Strauss Zelnick, δήλωσε ότι «με τις προπαραγγελίες να συνεχίζουν να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε μια ιστορική χρονιά για την εταιρεία μας. Επαναλαμβάνουμε τις προβλέψεις μας για καθαρό τζίρο 8 ως 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027 και είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε αυτό το εκπληκτικό έτος».

Όπως ανέφερε, «θα κυκλοφορήσουμε νέες επιτυχίες, θα διερευνήσουμε αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα επεκτείνουμε τη γεωγραφική μας παρουσία και θα επιδιώξουμε συγχωνεύσεις και εξαγορές που θα ενισχύσουν την αξία της εταιρείας – όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε μια πορεία που θα απελευθερώσει μεγαλύτερη κερδοφορία και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους».

…και τι λένε οι αναλυτές

Ο Ross Gerber, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, δήλωσε στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC ότι διαβλέπει περαιτέρω ανοδική πορεία για την Take-Two, της οποίας η εταιρεία του κατέχει μετοχές στο χαρτοφυλάκιό της.

«Είναι απίστευτα καλό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», είπε ο Gerber, χαρακτηρίζοντας τον τίτλο ως «κάτι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι» και επισημαίνοντας το δυναμικό της σειράς να επεκταθεί στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

GTA VI: Η αγορά «διψά» για περιεχόμενο

Ωστόσο, αυτή η κυκλοφορία δημιουργεί επίσης μια δεύτερη οικονομία γύρω από την τεράστια παγκόσμια ζήτηση για περιεχόμενο βασισμένο στο GTA VI.

Σύμφωνα με το Streams Charts, οι θεατές παρακολούθησαν 125,5 εκατομμύρια ώρες περιεχομένου του τίτλου κατά τις πρώτες 24 ώρες σε πλατφόρμες όπως το Twitch, το YouTube και το Kick, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο δημιουργός του YouTube, Darren «IShowSpeed» Watkins Jr., ηγήθηκε των streamer με 4,47 εκατομμύρια ώρες προβολής στο YouTube και το Twitch. Ξεχωριστά, το εργαλείο παρακολούθησης του Twitch, CastAccord, κατέγραψε περίπου δύο εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης σε διάστημα περίπου 36 ωρών κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσίασης του streamer Kai Cenat.

Και οι δύο δημιουργοί είχαν δημιουργήσει προσδοκίες με τα τρέιλερ για τη δική τους κάλυψη του GTA VI. Μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, το τρέιλερ του IShowSpeed είχε συγκεντρώσει 3,7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ αυτό του Cenat είχε συγκεντρώσει 2,7 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με το Forbes, οι IShowSpeed και Cenat εκτιμάται ότι κερδίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια και 8,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αντίστοιχα, από τις ευρύτερες δραστηριότητές τους ως δημιουργοί περιεχομένου.

Η Rockstar Games, το στούντιο πίσω από τη σειρά παιχνιδιών, προχώρησε επίσης σε ενέργειες για να αξιοποιήσει την έκρηξη ενδιαφέροντος των θεατών, συνεργαζόμενη με το YouTube για μια 24ωρη εκπομπή με αφορμή την κυκλοφορία του παιχνιδιού και παρουσιάζοντας θεματικά δώρα που οι θεατές μπορούσαν να στείλουν κατά τη διάρκεια επιλεγμένων ζωντανών μεταδόσεων.

Η «χρυσή» οικονομία των «clippers»

Ανεξάρτητοι δημιουργοί και εταιρείες προσπαθούν επίσης να αξιοποιήσουν την έκρηξη της ζήτησης για περιεχόμενο του Grand Theft Auto.

Η εταιρεία Clipped & Shipped προσφέρει έπαθλα συνολικής αξίας 10.000 δολαρίων σε δημιουργούς περιεχομένου που θα καταφέρουν να προσελκύσουν κοινό σε αποσπάσματα από τις ζωντανές μεταδόσεις του Kai Cenat, με τις συμμετοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις να διανέμονται σε YouTube Shorts, TikTok, Instagram και X

Μια ξεχωριστή καμπάνια πρόσφερε 1 δολάριο ανά 1.000 προβολές για αποσπάσματα του streamer KreekCraft, με τις μεμονωμένες συμμετοχές να μπορούν να κερδίσουν έως και 400 δολάρια.

Το παιχνίδι βοήθησε επίσης τα μικρότερα κανάλια να προσεγγίσουν κοινό που ξεπερνά κατά πολύ τη βάση των συνδρομητών τους.

Ένα μόνο βίντεο «YouTube Short» για το GTA VI συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια προβολές για το κανάλι Meda, το οποίο έχει περίπου 1.220 συνδρομητές και μόλις 12 αναρτήσεις. Τέσσερα βίντεο «Shorts» από το κανάλι Skorpy V συγκέντρωσαν συνολικά περίπου 5,1 εκατομμύρια προβολές, παρά το γεγονός ότι το κανάλι έχει περίπου 12.100 συνδρομητές.

Τα μεγαλύτερα βίντεο έχουν επίσης σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Το «Vice City Dispatch» συγκέντρωσε περίπου 900.000 προβολές σε μια προεπισκόπηση πριν την κυκλοφορία και άλλες 264.000 σε ένα βίντεο που ακολούθησε, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Returbe, η οποία κατέγραψε περίπου 1.140 συνδρομητές για το κανάλι.

Αυτά τα ακροατήρια θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χιλιάδες δολάρια ως έσοδα για τους δημιουργούς.

Το GTA VI ως «μηχανή χρημάτων»

Έπειτα, η ζήτηση για περισσότερο περιεχόμενο και περισσότερα έσοδα ίσως να βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα.

Η αναλύτρια της Wedbush, Alicia Reese, δήλωσε στο CNBC ότι οι αγορές εντός του παιχνιδιού θα μπορούσαν να αποφέρουν «για χρόνια επαναλαμβανόμενα έσοδα με υψηλά περιθώρια κέρδους» για την Take-Two, κάτι που, κατά την άποψή της, οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει πλήρως.

Αναμένει ότι μετά την κυκλοφορία για κονσόλες θα ακολουθήσει η κυκλοφορία για PC και, στη συνέχεια, μια λειτουργία online multiplayer, ακολουθώντας το μοτίβο της κυκλοφορίας του προηγούμενου τίτλου της σειράς.