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Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν μέρος των σχέσεων που διαταράχθηκαν μετά το Brexit, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας νέας συμφωνίας συνεργασίας. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αναμένεται να συναντηθεί στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο να οριστικοποιήσουν ένα πακέτο που καλύπτει το εμπόριο τροφίμων και ποτών, την κλιματική πολιτική, τη νεανική κινητικότητα και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς η Γαλλία είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τον βαθμό στον οποίο το Λονδίνο θα μπορούσε να συμμετέχει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κανόνων, σημειώνουν οι Financial Times. Τελικά, το Παρίσι φέρεται να υποχώρησε, αποδεχόμενο έναν συμβιβασμό: η Βρετανία θα έχει δικαίωμα διαβούλευσης και συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα όπως η γεωργία και τα πρότυπα τροφίμων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Εφόσον υιοθετήσει τη συμφωνία, θα πρέπει να εφαρμόζει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες.

Λιγότερη γραφειοκρατία στο εμπόριο

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου είναι η διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων και ποτών. Η συμφωνία αποσκοπεί στη μείωση των ελέγχων, των πιστοποιήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που επιβαρύνουν τις συναλλαγές μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ενιαία αγορά. Για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, η μείωση αυτών των εμποδίων θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος και να διευκολύνει την κυκλοφορία προϊόντων μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να επανασυνδέσουν τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, τα οποία είχαν αποσυνδεθεί μετά το Brexit. Ωστόσο, οι βρετανικές επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν έως το 2028 για να εξαιρεθούν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγείς χάλυβα και άλλων ενεργοβόρων προϊόντων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα για το κόστος πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόγραμμα κινητικότητας για 100.000 νέους από ΕΕ και Βρετανία

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και για τους νέους. Το υπό διαπραγμάτευση πρόγραμμα εμπειρίας και κινητικότητας θα προσφέρει περίπου 100.000 θέσεις, επιτρέποντας σε νέους ηλικίας 18 έως 32 ετών να ζήσουν, να εργαστούν ή να σπουδάσουν προσωρινά στην άλλη πλευρά της Μάγχης. Ο αριθμός είναι διπλάσιος από την αρχική πρόταση του Λονδίνου, που προέβλεπε 50.000 θέσεις.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν επίσης σε συμβιβασμό για τα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια. Η ΕΕ εγκατέλειψε την απαίτηση να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές. Αντί αυτού, οι Ευρωπαίοι θα καταβάλλουν μειωμένα ποσά, τα οποία όμως θα καλύπτουν το κόστος των σπουδών τους. Η εφαρμογή των συμφωνιών θα συνδεθεί με την υλοποίηση της αλλαγής στα δίδακτρα από τη βρετανική κυβέρνηση, μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Τα ανοιχτά μέτωπα

Παρά την πρόοδο, η συμφωνία δεν καλύπτει όλες τις βρετανικές επιδιώξεις. Οι προσπάθειες του Λονδίνου να διευκολύνει την προσωρινή μετακίνηση δικηγόρων, λογιστών και άλλων επαγγελματιών στην ΕΕ δεν απέδωσαν. Επιπλέον, η πιθανότητα συμμετοχής της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe» ενδέχεται να απαιτήσει ευθυγράμμιση με τις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ απέναντι στην Κίνα.

Για τον Μπέρναμ, η συμφωνία αποτελεί επίσης αφετηρία μιας ευρύτερης συζήτησης για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την Ευρώπη. Δεν συνεπάγεται επιστροφή στην ΕΕ ή στην ενιαία αγορά, αλλά επιχειρεί να περιορίσει ορισμένες από τις οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης. Το κατά πόσο η νέα προσέγγιση θα μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των συμφωνιών και από το πόσο βαθιά θα αποδειχθεί τελικά η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών.