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Αντιμέτωπες με «έναν τεράστιο φόρο» θα έρχονται στο εξής όσες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες και ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη ενημερώσει τους δικούς του αξιωματούχους για το σχέδιό του, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Τραμπ: Κάντε τους να πληρώσουν εσάς, μην τα κλείσετε

Ειδικότερα, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος προέτρεψε τους Αμερικανούς να υποδεχτούν με ενθουσιασμό την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις κοινότητές τους και να αποσπάσουν παραχωρήσεις από τους κατασκευαστές, επαναλαμβάνοντας ένα σημείο που είχε επισημάνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Πρέπει να εκμεταλλευτείτε τα κέντρα δεδομένων», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντησή του με Σι και Πούτιν. «Κάντε τους να πληρώσουν εσάς, κάντε τους να πληρώσουν την κοινότητά σας, αλλά μην τα κλείσετε».

Καθώς οι κοινότητες που φιλοξενούν τα κέντρα δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ στρέφονται εναντίον των γιγαντιαίων αυτών εγκαταστάσεων, οι τεχνολογικοί γίγαντες της Αμερικής υπόσχονται να λαμβάνουν λιγότερες επιδοτήσεις από τους φορολογούμενους, να διατηρούν λιγότερα μυστικά ή να διοχετεύουν περισσότερα χρήματα στις κοινότητες που είναι πρόθυμες να επιτρέψουν τη λειτουργία των αποθηκών διακομιστών.

Νομοσχέδιο για την ενέργεια

Η Γερουσία, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, ενέκρινε την Πέμπτη ένα νομοσχέδιο με διακομματική υποστήριξη, το οποίο αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμών μεταφοράς και άλλων ενεργειακών υποδομών, καθώς οι νομοθέτες επιδιώκουν να αυξήσουν τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση και να μειώσουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ριζικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο θα συντομεύσουν το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη μεγάλων ενεργειακών έργων και θα διασφαλίσουν ότι τα κέντρα δεδομένων θα πληρώνουν για την ενέργεια που καταναλώνουν.

Έρχονται αυστηρότερες ρυθμίσεις για data centers;

Η οργή για τα κέντρα δεδομένων και τις αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλε στην εμφάνιση μιας κύμα Δημοκρατικών που δεσμεύτηκαν να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των ενεργοβόρων κολοσσών.

Αναμένεται να ακολουθήσει ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης και τους κατασκευαστές κέντρων δεδομένων, ακόμη και αν ο Τραμπ, ίσως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του κλάδου, καθυστερήσει τη λήψη δραστικών μέτρων από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Τι απαντούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Παρά την υποστήριξη του Τραμπ, τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταστεί πολιτικά «τοξικά».

Ο κλάδος της τεχνολογίας δηλώνει ότι έχει λάβει το «σήμα». Εκτός από την ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων, στελέχη της Google και της Meta δήλωσαν σε συνεντεύξεις με το AP ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εμπιστοσύνης, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στις κοινότητες όπου επιθυμούν να κατασκευάσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Οι εταιρείες δεσμεύονται επίσης να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και διαβεβαιώνουν ότι τα κέντρα δεδομένων θα ενισχύσουν τις τιμές των ακινήτων στην περιοχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε τη Δευτέρα νέους κανόνες για τον περιορισμό της απομακρυσμένης πρόσβασης σε προηγμένα αμερικανικά μικροτσίπ και διακομιστές, σηματοδοτώντας το τελευταίο βήμα για τον περιορισμό της ικανότητας της Κίνας να χρησιμοποιεί αμερικανικά μικροτσίπ για την εκπαίδευση των καλύτερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.