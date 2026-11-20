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Η Κίνα προετοιμάζει την επανεκκίνηση των επενδύσεων σε αμερικανικά funds private equity, μετά την απότομη υποχώρηση που καταγράφηκε την περίοδο της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια έχει το China Investment Corporation (CIC), το κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει ειδικούς όρους προστασίας πριν διαθέσει εκ νέου κεφάλαια στην αμερικανική αγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις πηγές με γνώση των συνομιλιών, το CIC έχει ζητήσει από διαχειριστές private equity funds να προβλέψουν μηχανισμούς που θα προστατεύουν τους Κινέζους επενδυτές σε περίπτωση ακραίας επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται ακόμη και η επιβολή αμερικανικών ή ευρωπαϊκών κυρώσεων, η οποία θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη ή αδύνατη τη διατήρηση των επενδύσεων.

Οι όροι που συζητούνται θα επέτρεπαν στο κινεζικό ταμείο να αποχωρήσει και να ανακτήσει τα κεφάλαιά του χωρίς να υποχρεωθεί ο διαχειριστής του fund να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα. Παράλληλα, ο επενδυτής δεν θα χρειαζόταν να αναζητήσει αγοραστή για το μερίδιό του, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο σε περιόδους έντασης στις αγορές.

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η χρήση promissory notes, δηλαδή χρεωστικών τίτλων που προβλέπουν την καταβολή συγκεκριμένου ποσού σε προκαθορισμένη ημερομηνία ή κατόπιν αιτήματος. Οι πληρωμές θα μπορούσαν να συνδέονται με τις εξόδους από τις επενδύσεις του fund. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ειδικά επενδυτικά οχήματα, γνωστά ως sidecars, τα οποία συμμετέχουν σε επιμέρους συναλλαγές παράλληλα με το βασικό fund, καθώς και ρήτρες εξαίρεσης. Οι τελευταίες θα επέτρεπαν σε έναν επενδυτή να μην τοποθετήσει κεφάλαια σε συγκεκριμένη συναλλαγή, χωρίς να θεωρηθεί ότι αθετεί συνολικά τη δέσμευσή του προς το fund.

Κρίσιμη η επιστροφή των κεφαλαίων από Κίνα

Η κινητικότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των ιδιωτικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ. Κινεζικοί κρατικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων το CIC και η State Administration of Foreign Exchange, είχαν στο παρελθόν διοχετεύσει σημαντικά ποσά στην αμερικανική αγορά private capital, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της. Σύμφωνα με τις πηγές και τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις που επικαλούνται οι Financial Times, κινεζικά κρατικά κεφάλαια είχαν στηρίξει εταιρείες όπως οι Global Infrastructure Partners, Thoma Bravo, Vista Equity Partners, Carlyle και Blackstone.

Η ροή αυτή διακόπηκε κατά την κορύφωση του εμπορικού πολέμου την περασμένη χρονιά, όταν οι κινεζικοί κρατικοί επενδυτές περιόρισαν τις νέες τοποθετήσεις σε αμερικανικά funds, ανταποκρινόμενοι στην πίεση του Πεκίνου. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα φέτος, συνοδευόμενου από δεκάδες Αμερικανούς επιχειρηματίες και στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμβουλοι του κλάδου εκτιμούν ότι η επίσκεψη αύξησε την προθυμία του CIC να εξετάσει ξανά επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η επαναπροσέγγιση παραμένει εύθραυστη. Οι Financial Times σημειώνουν ότι νέες γεωπολιτικές διαφωνίες, ιδίως γύρω από τις πωλήσεις αμερικανικών ημιαγωγών στην Κίνα, θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις. Η επιστροφή κινεζικών κεφαλαίων στην αμερικανική αγορά private equity εξαρτάται, συνεπώς, όχι μόνο από τις αποδόσεις, αλλά και από το αν οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε δικλίδες προστασίας απέναντι σε μια νέα πολιτική κρίση.