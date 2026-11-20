Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Grand Theft Auto, το οποίο είχε απαγορευτεί στη Σαουδική Αραβία μέχρι πέρυσι, γνωρίζει πλέον θερμή υποδοχή όχι μόνο από τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών στη χώρα – στους οποίους συγκαταλέγεται και ο διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – αλλά και από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, του οποίου προεδρεύει ο ίδιος ο πρίγκιπας.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτή την εβδομάδα, οι gamers στη Σαουδική Αραβία προστέθηκαν στα εκατομμύρια των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο που έσπευσαν να παίξουν το Grand Theft Auto VI αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Πρόκειται για την πρώτη νέα κυκλοφορία της εμπορικά πιο επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών μετά την άρση, το 2025, της απαγόρευσης που ίσχυε στη Σαουδική Αραβία.

«Το γεγονός ότι μπορώ πλέον να παίζω νόμιμα το GTA VI στη Σαουδική Αραβία με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που στο παρελθόν ήταν απαγορευμένο», δήλωσε ο τοπικός δημιουργός περιεχομένου Τάμερ αλ Νταϊρέμ, από ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, με κλιματισμό, το οποίο φωτιζόταν κυρίως από τις οθόνες των υπολογιστών του, όπου προβαλλόταν το παιχνίδι.

«Μιλάμε για το μεγαλύτερο παιχνίδι στον κόσμο».

Η στήριξη και οι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει και ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, γνωστός ευρέως με τα αρχικά MBS, ο οποίος είχε δηλώσει στο Fox News, το 2023, ότι τα βιντεοπαιχνίδια τον βοηθούν να αποσυνδέεται από την καθημερινότητα και να εκτονώνεται.

Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (Public Investment Fund – PIF), του οποίου προεδρεύει ο πρίγκιπας, κατέχει σημαντικό μερίδιο, αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, στην αμερικανική εταιρεία Take-Two Interactive, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Workspace.

Η Take-Two είναι η μητρική εταιρεία της Rockstar Games, της εταιρείας που δημιουργεί τη σειρά Grand Theft Auto.

Αλλαγή στα ήθη

Τον Αύγουστο, κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) εξαγόρασε τον κολοσσό της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA), έναντι 55 δισ. δολαρίων.

Επίσης, αυτόν τον μήνα, η Unity Software, εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό για τη δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών, πραγματοποίησε συνομιλίες με επενδυτές, μεταξύ των οποίων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγοράς της. Η συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 25 δισ. δολάρια.

Το PIF, το οποίο τον τελευταίο χρόνο προχωρά στην ενοποίηση των συμμετοχών του στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών υπό τη θυγατρική του εταιρεία Savvy Games Group, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ηγείται μιας εκστρατείας για το άνοιγμα της Σαουδικής Αραβίας προς τον έξω κόσμο και τη χαλάρωση των αυστηρών κοινωνικών και πολιτισμικών κανόνων που βασίζονται σε μια συντηρητική ερμηνεία του Ισλάμ. Μια πραγματικότητα που απέχει παρασάγγας από τον κόσμο του Vice City, της φανταστικής πόλης όπου διαδραματίζεται το GTA VI.

Διαφημίσεις του GTA VI έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή εμπορικά κέντρα της Σαουδικής Αραβίας. Σε μία από τις διαφημιστικές εικόνες, η πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού εμφανίζεται να φορά σορτς και κοντό μπλουζάκι που αφήνει ακάλυπτη την κοιλιά της, έχοντας το χέρι της ακουμπισμένο στον ώμο του συντρόφου της. Μια τέτοια εικόνα θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια, όταν οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να ντύνονται σεμνά και να καλύπτουν τα μαλλιά τους.

Το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την ονομασία «Όραμα 2030» (Vision 2030), αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τα έσοδα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και κρατικών εσόδων. Η επενδυτική στρατηγική του PIF αποτελεί μέρος αυτού του σχεδιασμού.

«Πρόκειται για μέρος μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής διαφοροποίησης, με στόχο την άντληση αξίας από κλάδους στους οποίους το Ταμείο δεν είχε μέχρι σήμερα παραδοσιακή παρουσία», δήλωσε ο Πιρς Χάρντινγκ-Ρολς, αναλυτής της Ampere Analysis, ο οποίος ειδικεύεται στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Στο Ριάντ, ο αλ Νταϊρέμ μεταδίδει πλέον ζωντανά περιεχόμενο σχετικό με το Grand Theft Auto. Όπως λέει, παρότι ορισμένες απεικονίσεις βίας, ναρκωτικών και σεξ στο παιχνίδι είναι ακραίες, πρόκειται για ένα παιχνίδι με ηλικιακούς περιορισμούς, το οποίο αναπαριστά μια άλλη χώρα.

«Η πόλη είναι το Vice City και αναπαριστά το Μαϊάμι και όλα τα χαοτικά πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Εμείς, οι Σαουδάραβες, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

Αυτό που έχει τεράστια σημασία για τον ίδιο, από την άλλη πλευρά, είναι η εμπειρία του παιχνιδιού.

«Όταν είδα τις διαφημίσεις του GTA VI στα εμπορικά κέντρα, ενθουσιάστηκα. Αν με ρωτούσατε πριν από δέκα χρόνια αν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα κάτι τέτοιο στη Σαουδική Αραβία, δεν θα σας πίστευα».