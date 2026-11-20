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Στην αποκατάσταση και επέκταση του ιστορικού Ξενία Βυτίνας, με στόχο τη δημιουργία πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 98 κλινών, προχωρά η OTUS Ξενοδοχειακή – Τουριστική ΙΚΕ.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την αναβίωση των υφιστάμενων κτιρίων, την κατασκευή νέων μονάδων φιλοξενίας και ανεξάρτητων βιλών, καθώς και τη δημιουργία ολοκληρωμένου κέντρου ευεξίας (SPA).

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της μεταπολεμικής ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής στην ορεινή Αρκαδία σχεδιάζεται να αποκτήσει νέα ζωή, μέσα από ένα επενδυτικό σχέδιο που συνδυάζει τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών πολυτελούς φιλοξενίας.

Πρόκειται για το ιστορικό Ξενία Βυτίνας, έργο της δεκαετίας του 1960 του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μπίτσιου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο από το 2008, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας του και της αρμονικής ένταξής του στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2026 από τη «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», για λογαριασμό της OTUS Ξενοδοχειακή – Τουριστική ΙΚΕ, το σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με 42 μονάδες φιλοξενίας και συνολικά 98 κλίνες.

Η ανάπτυξη προβλέπεται σε έκταση 37.534 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση Καμπέα – Καμίνια της Τοπικής Κοινότητας Μαγουλιανών, στη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας.

Νέες πτέρυγες, σουίτες και ανεξάρτητες βίλες

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων κτιρίων του ιστορικού Ξενία, καθώς και την κατασκευή τριών νέων πτερύγων διαμονής, ενός ανεξάρτητου κτιρίου SPA και δύο ισόγειων μονάδων τύπου βίλας.

Το ιστορικό κεντρικό κτίριο θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως πυρήνας των κοινόχρηστων λειτουργιών, φιλοξενώντας την υποδοχή, εστιατόριο, bar, αίθουσα πρωινού, χώρους διοίκησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στον πρώτο όροφο προβλέπονται δύο αίθουσες συναντήσεων και παρουσιάσεων.

Το δεύτερο υφιστάμενο κτίριο θα διαθέτει δέκα τρίκλινα δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας 30 κλινών.

Στις τρεις νέες πτέρυγες προβλέπονται συνολικά 30 μονάδες διαμονής, με 60 κλίνες, που θα περιλαμβάνουν δίκλινα δωμάτια, junior suites και σουίτες.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης αποτελεί η δημιουργία δύο ανεξάρτητων ισόγειων βιλών, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων η καθεμία. Οι βίλες θα διαθέτουν δύο υπνοδωμάτια, δύο λουτρά, καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα.

Ολοκληρωμένο κέντρο ευεξίας

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ευεξίας, ενισχύοντας τον προσανατολισμό του ξενοδοχείου στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.

Το νέο κτίριο SPA θα περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα 40 τετραγωνικών μέτρων, υδρομασάζ, ατομικές αίθουσες μασάζ, χώρους περιποίησης προσώπου, γυμναστήριο και άλλες εγκαταστάσεις.

Η δημιουργία των συγκεκριμένων υποδομών αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν εμπειρίες χαλάρωσης, αναζωογόνησης και επαφής με τη φύση.

Προστασία του ιστορικού χαρακτήρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αρχιτεκτονική αποκατάσταση του ιστορικού συγκροτήματος.

Η μελέτη προβλέπει τη διατήρηση της αρχικής σχεδιαστικής λογικής, των αναλογιών και των χαρακτηριστικών υλικών του Ξενία, καθώς και την προσαρμογή των νέων κτιρίων στο επικλινές φυσικό ανάγλυφο.

Στο κεντρικό κτίριο σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η απομάκρυνση μεταγενέστερης κεραμοσκεπής και η επαναφορά του αρχικού δώματος.

Για τις νέες κατασκευές προβλέπεται χρήση φυσικής πέτρας, ξύλου και γήινων επιχρισμάτων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο ορεινό τοπίο.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, όλες οι νέες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στα μη δασικά τμήματα του ακινήτου, ενώ οι υφιστάμενες δασικές συστάδες θα διατηρηθούν.

Οι περιβαλλοντικές διαδικασίες

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής διαδικασίας, με στόχο την υπαγωγή του σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, με γνωμοδότηση της 22ας Οκτωβρίου 2026, δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς την υπαγωγή του έργου στο συγκεκριμένο καθεστώς. Ιδιαίτερο ζήτημα αποτελεί η υδροδότηση, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, ο Δήμος Γορτυνίας έχει δηλώσει αδυναμία εξασφάλισης της απαιτούμενης ποσότητας νερού.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέας υδρογεώτρησης εντός της ιδιοκτησίας, με εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 28.500 κυβικών μέτρων και την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης 100 κυβικών μέτρων.

Η σχεδιαζόμενη επαναλειτουργία του Ξενία Βυτίνας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της ορεινής Αρκαδίας.

Με την ολοκλήρωσή της, η επένδυση φιλοδοξεί να συνδυάσει την ιστορική ταυτότητα των ξενοδοχείων Ξενία με τις σύγχρονες τάσεις της πολυτελούς φιλοξενίας, του ορεινού τουρισμού και της ευεξίας.

Το MANA Arcadia

Το ιστορικό Ξενία Βυτίνας πέρασε στην αξιοποίηση της OTUS ΙΚΕ μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) τον Μάιο του 2026, με ετήσιο μίσθωμα 121.003,63 ευρώ, και διάρκεια μίσθωσης τα 40 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 χρόνια.

Η OTUS με βασικό μέτοχο τον Στρατή Μπατάγια, έχει ήδη υλοποιήσει την επένδυση του Manna Arcadia, μετατρέποντας το ιστορικό σανατόριο της περιοχής σε πολυτελές ξενοδοχείο 32 δωματίων και σουιτών, με επένδυση περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 ανήλθε στα 4.252.300,72 ευρώ, έναντι 3.041.402,92 ευρώ το 2024. Τα Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων στην κλειόμενη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν με κέρδη ύψους 726.033,10 ευρώ έναντι κερδών ύψους 99.160,18 ευρώ το έτος 2024.