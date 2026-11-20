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Από τις επιστροφές φόρου στους εταιρικούς λογαριασμούς και από εκεί στα τραπεζικά ταμεία συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης των παράνομων επιστροφών φόρων που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ. Η διαδρομή των χρημάτων αποτυπώνεται στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το οποίο «είδε» ο ΟΤ. Το έγγραφο καταγράφει πώς μέσα σε 41 λεπτά έγιναν τέσσερις αναλήψεις συνολικού ύψους 2,55 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στις 11:36 της 27ης Μαΐου 2026, από μονάδα τράπεζας στη λεωφόρο εκταμιεύθηκαν 600.000 ευρώ σε μετρητά. Δεκατρία λεπτά αργότερα, από το ίδιο σημείο, άλλος συναλλασσόμενος παρέλαβε 670.000 ευρώ. Στις 11:57 ακολούθησαν 680.000 ευρώ και στις 12:17 άλλα 600.000 ευρώ. Τέσσερις εταιρικοί λογαριασμοί, τέσσερις αναλήψεις, 2,55 εκατ. ευρώ μέσα σε 41 λεπτά.

Τα ποσά και οι ώρες καταγράφονται στο διαβιβαστικό της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής της ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2026. Δύο ημέρες πριν από τις αναλήψεις στη Συγγρού, η φορολογική αρχή είχε πιστώσει 3.400.699,39 ευρώ σε πέντε εταιρείες ως επιστροφές φόρου. Το έγγραφο παρακολουθεί τι συνέβη στους λογαριασμούς αμέσως μετά την πίστωση.

Τα 3.000 κατοστάρικα

Η πρώτη ανάληψη που καταγράφεται έγινε στο Αγρίνιο, στις 12:27 της 26ης Μαΐου. Από τον λογαριασμό της μίας εταιρείας εκταμιεύθηκαν 300.000 ευρώ, σε 3.000 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Η υπεύθυνη δήλωση που συνόδευε τη συναλλαγή επικαλούνταν «ταμειακές ανάγκες» της εταιρείας.

Την επομένη, σειρά πήραν οι λογαριασμοί των άλλων εμπλεκομένων εταιρειών. Μαζί με τις αναλήψεις από ΑΤΜ, οι συνολικές εκροές σε μετρητά από τους πέντε λογαριασμούς ανήλθαν, κατά το διαβιβαστικό, σε 3.051.340 ευρώ. Μέσα σε λίγες ημέρες, τα υπόλοιπα είχαν μηδενιστεί ή περιοριστεί σε λίγα ευρώ.

Στο μεταξύ, από τον λογαριασμό της μίας εταιρείας έφυγαν με τρεις μεταφορές άλλα 276.380 ευρώ προς εταιρεία που εμφανιζόταν να έχει πουλήσει τέσσερις ανοξείδωτες δεξαμενές. Το σημείο που καταγράφουν οι ελεγκτές είναι η σειρά των ημερομηνιών. Η πρώτη μεταφορά, ύψους 50.000 ευρώ, έγινε στις 27 Μαΐου. Τα δύο τιμολόγια που προβλήθηκαν ως αιτιολογία εκδόθηκαν στις 29 Μαΐου.

Ο διευθυντής που άνοιγε λογαριασμούς και ενέκρινε αναλήψεις

Οι τέσσερις εκταμιεύσεις έγιναν στο υποκατάστημα τράπεζας επί της Λεωφόρου Συγγρού. Οι τραπεζικές εγκρίσεις που εξετάζει το διαβιβαστικό οδηγούν και σε δύο άλλα σημεία, στα καταστήματα Αγρινίου και Γέρακα. Η ΑΑΔΕ παραθέτει αποσπάσματα από δύο σημειώματα του εσωτερικού ελέγχου της συγκεκριμένης τράπεζας. Σύμφωνα με αυτά, οι δύο διευθυντές εφάρμοζαν τυπικά τον έλεγχο του προφίλ των πελατών, παρακολουθούσαν ανεπαρκώς τη συναλλακτική συμπεριφορά των εταιρειών και έδιναν το «έχει καλώς» για σημαντικές αναλήψεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση στα συστήματα της τράπεζας.

Για τον διευθυντή του υποκαταστήματος στο Γέρακα, ο εσωτερικός έλεγχος καταγράφει ότι είχε ανοίξει ο ίδιος λογαριασμούς για 15 από τις 22 εταιρείες που εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο σκέλος. Και για τις 22 είχε δώσει επανειλημμένα το «έχει καλώς» για μεγάλες αναλήψεις μετρητών. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, κατά το πόρισμα που παρατίθεται στο διαβιβαστικό, η έγκριση δόθηκε ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η διακοπή της τραπεζικής σχέσης για λόγους που συνδέονταν με τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο τραπεζικός έλεγχος εξέτασε ευρύτερο δείγμα 199 συναλλαγών, συνολικής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, για 22 εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα. Εντόπισε επαναλαμβανόμενες μεγάλες αναλήψεις, εξοφλήσεις τραπεζικών επιταγών σε μετρητά και περιπτώσεις όπου διαφορετικές εταιρείες εξουσιοδοτούσαν τα ίδια πρόσωπα. Τα 15,3 εκατ. ευρώ είναι η αξία των συναλλαγών του δείγματος. Στο διαβιβαστικό αναφέρεται επίσης ότι ο διευθυντής του Γέρακα υπέβαλε την παραίτησή του στις 2 Οκτωβρίου, ενώ είχε ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, και ότι ο διευθυντής του Αγρινίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 4 Νοεμβρίου.

Τζίρος 3,4 εκατ. ευρώ σε τρεις ημέρες

Στην άλλη άκρη της διαδρομής βρίσκονται τα τιμολόγια. Οι ελεγκτές εντόπισαν στο myDATA 41 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθαρής αξίας 30,79 εκατ. ευρώ, στα οποία αναγραφόταν παρακρατούμενος φόρος 6,16 εκατ. ευρώ. Δύο από τις εταιρείες εμφάνισαν τιμολόγηση περίπου 3,4 εκατ. ευρώ η καθεμία μέσα σε τρεις ημέρες, ξεκινώντας την ίδια ημέρα που έκαναν έναρξη εργασιών.

Κατά την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες εμφάνιζαν μεγάλα έσοδα και σχεδόν ισόποσα έξοδα, με αποτέλεσμα ο φόρος που αναλογούσε στα δηλωμένα κέρδη να είναι μικρός. Οι δηλώσεις, όμως, εμφάνιζαν υψηλό παρακρατηθέντα φόρο. Από αυτή τη διαφορά προέκυπτε το αίτημα επιστροφής, ενώ, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν τεκμηριωνόταν πραγματική παρακράτηση και απόδοση του φόρου.

Η μία από τις δύο εταιρείες με την τιμολόγηση των τριών ημερών,, έλαβε πίστωση 673.785,52 ευρώ στις 25 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα, στις 12:17, ήταν ο δικός της λογαριασμός από τον οποίο έγινε η τέταρτη ανάληψη στο υποκατάστημα επί της Λεωφόρου Συγγρού, ύψους 600.000 ευρώ. Για την άλλη εταιρεία, το διαβιβαστικό αναφέρει ότι η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε μετά την παρέμβαση της ελεγκτικής υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα σε βάρος των 15 συλληφθέντων, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.