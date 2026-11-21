Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε χθες στη Βουλή στηρίζεται σε μια απαιτητική υπόθεση. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,7% φέτος, θα επιταχυνθούν στο 7,9% του χρόνου. Η Κομισιόν έχει σχεδόν την ίδια εικόνα για το 2026, με αύξηση 7,3%, αλλά για το 2027 προβλέπει απότομη επιβράδυνση στο 2,5%. Οι δύο εκτιμήσεις ξεκινούν κοντά και καταλήγουν να απέχουν 5,4 ποσοστιαίες μονάδες ακριβώς τη χρονιά που ολοκληρώνονται οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση έχει επιχειρήματα. Επικαλείται συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τη συνέχιση των εκταμιεύσεων από το δανειακό σκέλος του Ταμείου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των 11 δισ. ευρώ. Τα έργα που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση προσφέρουν στήριξη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόση δαπάνη από αυτά τα έργα θα πραγματοποιηθεί πράγματι μέσα στο 2027 και πόσες καινούριες επενδύσεις θα προστεθούν εγκαίρως.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση η κάλπη. Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης του 2027 παραμένει ανοιχτό και ο σχηματισμός κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή φαντάζει δύσκολος. Είτε ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για συνεργασία είτε χρειαστεί δεύτερη κάλπη, η περίοδος αβεβαιότητας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από την προεκλογική εκστρατεία. Για μια επιχείρηση που καλείται να δεσμεύσει κεφάλαια για χρόνια, μετράει και το πότε θα ξέρει ποια κυβέρνηση θα έχει απέναντί της και με ποιες προτεραιότητες στη φορολογία, στα κίνητρα και στις δημόσιες συμβάσεις.

Ένα διοικητικό συμβούλιο μπορεί εύκολα να μεταθέσει την τελική έγκριση για μια νέα μονάδα ή για την επέκταση μιας γραμμής παραγωγής.

Η απόκλιση με την Κομισιόν αφορά τελικά και την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση προβλέπει 2,3% για το 2027 και η Επιτροπή 1,5%.

Όσο περισσότερο το κυβερνητικό σενάριο στηρίζεται στην επιτάχυνση των επενδύσεων, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται σε καθυστερήσεις. Η πρόβλεψη του 7,9% θα ήταν πιο πειστική αν ο προϋπολογισμός έδειχνε πόσο από αυτόν τον ρυθμό στηρίζεται σε δαπάνες με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και πόσο προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πάρουν νέες αποφάσεις μέσα στην εκλογική χρονιά.

Εκεί βρίσκεται η ουσία της αμφισβήτησης