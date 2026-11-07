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Συνταξιοδότηση: Το νέο τοπίο στα όρια από το 2030 λόγω δημογραφικού

Το βασικό σενάριο αλλά και οι εκτιμήσεις της ΕΕ προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 07.11.2026, 20:59
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Συνταξιοδότηση: Το νέο τοπίο στα όρια από το 2030 λόγω δημογραφικού
Ηλίας Γεωργάκης

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Στην επόμενη κυβέρνηση πέφτει το βάρος των αλλαγών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του δημογραφικού και της γήρανσης του πληθυσμού με την προοπτική το νέο καθεστώς να ισχύει από το 2030.

Το βασικό σενάριο αλλά και οι εκτιμήσεις της ΕΕ προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά ένα έτος (από τα 67 στα 68 έτη).

Oι νέες μακροπρόθεσμες παραδοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στον πρώτο τόμο του Ageing Report 2027, εκτιμούν ότι θα υπάρξει λόγω της δημογραφικής γήρανσης σταδιακή αύξηση στα  όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030.

-Στα 68 έτη το 2030, με πρόωρη συνταξιοδότηση στα 63.
-Στα 70 έτη το 2055, με πρόωρη συνταξιοδότηση στα 65.
-Στα 72 έτη το 2080, με πρόωρη συνταξιοδότηση στα 67.
-Το όριο των 72 ετών θα είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ, μετά τα 74 έτη της Δανίας. Ακολουθεί η Ιταλία με 71,6 έτη.

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα παραπάνω αποτελούν προβολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις δημογραφικές παραδοχές της Eurostat. Δεν αποτελούν αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί για την εφαρμογή συγκεκριμένων νέων ορίων.

Οι μεταρρυθμίσεις του 2012 και του 2014 αύξησαν τα όρια ηλικίας από τα 65 στα 67 έτη για την κανονική και από τα 60 στα 62 για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Από το 2021 προβλέπεται, επιπλέον, η αναπροσαρμογή των ορίων με βάση τις μεταβολές του προσδόκιμου ζωής στα 65 έτη, η οποία επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια.

Οι  επιστημονικές μελέτες οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι τα όρια ηλικίας  συνταξιοδότησης  θα αυξηθούν μελλοντικά και στην Ελλάδα, λόγω δημογραφικής γήρανσης. Ειδικοί εκτιμούν ότι αν η αύξηση των ορίων ηλικίας γίνει σταδιακά, οι ασφαλισμένοι για παράδειγμα που θα κλείσουν το 62ο έτος το 2030, μπορεί να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 62,6, όσοι κλείσουν τα 62 το 2031, να βγουν στα 62,9 μήνες και όσοι κλείσουν τα 62 το 2032 να συνταξιοδοτηθούν στα 63.

Πάντως, μέχρι το 2030 η κυβέρνηση, διά στόματος της αρμόδιας υφυπουργού Εργασίας Αννας Ευθυμίου, έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στον χάρτη των ορίων ηλικίας  συνταξιοδότησης.

Πώς επηρεάζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού

Οι συνταξιούχοι από 2,5 εκατ. που είναι τώρα θα διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο έως το 2030, αλλά στα επόμενα έτη αυξάνονται και θα φτάσουν στα 2,7 με 2,8 εκατ. άτομα έως το 2040 και 2,9 με 3 εκατ. άτομα έως το 2050.

Οι ασφαλισμένοι από 4,1 εκατ. που ήταν το 2022, προβλέπεται να είναι λίγο πάνω από 4 εκατ. άτομα το 2030, για να μειωθούν στα 3,7 εκατ. το 2040 και στα 3,3 εκατ. έως το 2050.

Η αναλογία ασφαλισμένων – συνταξιούχων από 1,65 προς 1 σήμερα, θα υποχωρήσει έως το 2030 στο 1,46 προς 1 και στο 1,23 προς 1 έως το 2050.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών από 39% που ήταν το 2022 στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας 20 έως 64 ετών, θα φτάσουν να αποτελούν το 60,6% έως το 2040 και το 74,4 το 2050.

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