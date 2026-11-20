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Διπλή στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας για το υψηλό ενεργειακό κόστος βάζει στο τραπέζι η Ευρώπη, μετά την έγκριση από την Κομισιόν του γερμανικού σχήματος που συνδυάζει δύο διαφορετικές ενισχύσεις.

Το ίδιο μοντέλο σχεδιάζει να αξιοποιήσει και η Ελλάδα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την κοινοποίησή του στην Κομισιόν, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το σχήμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους που είχαν ανακοινώσει στις 7 Οκτωβρίου τα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών προβλέπει επίσης τη δυνατότητα σώρευσης ενισχύσεων, με βάση τους κανόνες του προσωρινού ευρωπαϊκού πλαισίου METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework) το οποίο διεύρυνε τις δυνατότητες στήριξης λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η γερμανική απόφαση

Η γερμανική περίπτωση ήρθε να λειτουργήσει ως σημαντικό προηγούμενο.

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στις αλλαγές που ζήτησε η Γερμανία στα καθεστώτα στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, εγκρίνοντας για πρώτη φορά τον συνδυασμό της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO₂ με την προσωρινή ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του METSAF.

Πριν τον METSAF (σ.σ. θεσπίστηκε την άνοιξη και ισχύει έως τα τέλη του έτους), οι δύο ενισχύσεις δεν μπορούσαν να συνδυαστούν για την ίδια κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή μια επιχείρηση που λάμβανε αντιστάθμιση για το έμμεσο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ – μέσω του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) – δεν μπορούσε να λάβει ταυτόχρονα και την ενίσχυση για το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Το METSAF δίνει, προσωρινά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να συνδυαστούν.

Και η Γερμανία εξασφάλισε την έγκριση από την Κομισιόν και μπορεί πλέον, για την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, να χορηγήσει πρόσθετη στήριξη για ηλεκτρική κατανάλωση που αντιστοιχεί έως και στο 50% της κατανάλωσης που είναι επιλέξιμη για την αντιστάθμιση του κόστους ETS. Για το συγκεκριμένο πρόσθετο ποσό μάλιστα δεν απαιτούνται επιπλέον υποχρεώσεις αποανθρακοποίησης.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Το ελληνικό πακέτο στήριξης των 95 εκατ. ευρώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση αφορά δύο διαφορετικές περιόδους.

Για την πρώτη (Ιανουάριο έως και Ιούλιο) προβλέπεται επιδότηση (σ.σ. για βιομηχανίες που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος CO₂ ) που μπορεί να καλύψει έως το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και να οδηγήσει σε μείωση έως 50% της τιμής, με κατώτατη τελική τιμή τα 50 ευρώ/MWh. Για τη δεύτερη περίοδο, από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2026, η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις πρόσθετες δυνατότητες του METSAF.

Το ΥΠΕΝ έχει ήδη περιγράψει ότι στη δεύτερη φάση η στήριξη επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν αντιστάθμιση CO₂. Για όσες δικαιούνται την αντιστάθμιση, η επιλέξιμη κατανάλωση για τη συγκεκριμένη πρόσθετη στήριξη φτάνει έως το 25% της συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή το 50% του 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης.

Για όσες δεν δικαιούνται αντιστάθμιση θα φτάνει έως το 50% της συνολικής κατανάλωσης.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης απαιτείται η έγκριση της Κομισιόν (αφού το σχήμα κοινοποιηθεί).

Και μετά το 2026;

Άγνωστο παραμένει το τί θα ακολουθήσει το 2027. Το METSAF είναι προσωρινό πλαίσιο και ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Επομένως, η δυνατότητα συνδυασμού των δύο ενισχύσεων που αξιοποιείται φέτος δεν δημιουργεί αυτομάτως αντίστοιχο καθεστώς για το επόμενο έτος. Και η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πώς θα κινηθεί για το 2027.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ΥΠΕΝ παρακολουθεί την πορεία των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανάγκες της βιομηχανίας, σε συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις όποιες αποφάσεις για το 2027 να συναρτώνται και με τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι η τάση δεν θα επιδεινωθεί. Έτσι, το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά αλλάξουν.

Η διαφορά με τη Γερμανία

Όσον αφορά στο Βερολίνο δεν περιορίστηκε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας σώρευσης, αλλά διεύρυνε και το καθεστώς αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ σε πρόσθετους κλάδους που περιλαμβάνονται πλέον στο Παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ETS.

Για τους συγκεκριμένους κλάδους προβλέπεται αντιστάθμιση έως 80% του έμμεσου κόστους εκπομπών και για εκείνους του Πίνακα 2 έως 75%.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του γερμανικού προγράμματος αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO₂, για την περίοδο 2026-2030 αυξάνεται, κατά μέσο όρο, κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ ετησίως.