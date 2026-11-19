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Ισχυρή επιτάχυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με παράλληλη αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά και ενδείξεις εξασθένησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αποτυπώνει το νέο Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 19,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 5% το πρώτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας σημαντική επιτάχυνση έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια στασιμότητας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της εξωτερικής αγοράς, όπου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 39,8%, με χαμηλή ωστόσο βάση σύγκρισης, ενώ στην εγχώρια αγορά η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,8%.

Την ίδια ώρα, η ελληνική οικονομία διατήρησε ρυθμό ανάπτυξης 1,9% το δεύτερο τρίμηνο, οριακά χαμηλότερο από το 2% του προηγούμενου τριμήνου.

Θετική ήταν και η εικόνα στην αγορά εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 6,4% τον Σεπτέμβριο, από 8,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, το οικονομικό κλίμα παρουσίασε μικρή εξασθένηση τον Οκτώβριο, ενώ εντονότερη ήταν η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Ισχυρή άνοδος του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Στο σύνολο της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 2,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τη βιομηχανία, με αύξηση 15,8%, και ειδικότερα από τη μεταποίηση, όπου η άνοδος έφτασε το 16%.

Σημαντική ήταν η επίδραση των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ο κύκλος εργασιών των οποίων αυξήθηκε κατά 54%.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση στη μεταποίηση περιορίζεται στο 8%, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο των ενεργειακών τιμών στη διαμόρφωση της συνολικής επίδοσης.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η αύξηση 12,5% στις κατασκευές, ενώ κοντά στο 10% κινήθηκε η άνοδος στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες, στην ενημέρωση και επικοινωνία, καθώς και στον τομέα της υγείας.

Αντίθετα, χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης κατέγραψαν οι μεταφορές και το εμπόριο, περίπου 5%, τα ορυχεία και λατομεία (4%), ο τουρισμός (1,7%) και ο πρωτογενής τομέας (1,1%).

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται κυρίως στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, ενώ οι κλάδοι που συνδέονται περισσότερο με την κατανάλωση και τον τουρισμό εμφανίζουν ηπιότερη δυναμική.

Πρωταγωνιστούν ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και βασικά μέταλλα

Σε επίπεδο επιμέρους βιομηχανικών κλάδων, τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με 46%, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου με 54%, τα βασικά μέταλλα με 24%, ο εξοπλισμός μεταφορών με 18% και τα μη μεταλλικά προϊόντα με 13%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάκαμψη στα προϊόντα διύλισης, μετά τη μεγάλη υποχώρηση κατά 24% το 2025.

Παράλληλα, η δυναμική στους κλάδους των βασικών μετάλλων, του εξοπλισμού μεταφορών και των μη μεταλλικών προϊόντων συνδέεται με την ενίσχυση των επενδύσεων σε ενεργειακά δίκτυα, καλώδια και υποδομές.

Στον αντίποδα, αρνητική πορεία ακολούθησαν τα είδη ένδυσης, με μείωση 7,5%, τα δερμάτινα (-6,6%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (-4,3%).

Τα τρόφιμα και η ποτοποιία κινήθηκαν κοντά στο μηδέν, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοδος της βιομηχανικής δραστηριότητας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των κλάδων, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στα κεφαλαιουχικά αγαθά παρά στα καταναλωτικά προϊόντα.

Ανάπτυξη 1,9% για την ελληνική οικονομία

Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 2% το πρώτο τρίμηνο και 1,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,4%, από 0,9% το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά χαμηλότερα από το 1,6% του δεύτερου τριμήνου του 2025.

Παράλληλα, επιδείνωση παρουσίασε το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση, προσθέτοντας 398 εκατ. ευρώ, με τις εξαγωγές αγαθών να ενισχύονται κατά 6,6%, αλλά τις υπηρεσίες να υποχωρούν κατά 1,7%.

Ωστόσο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 3,7%, έναντι μείωσης 3,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση αφορούσε τόσο τα αγαθά (+2%) όσο και τις υπηρεσίες (+8,3%).

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του ισοζυγίου διευρύνθηκε στα 4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 405 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Θετική ήταν, αντίθετα, η πορεία των πάγιων επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,1%, έναντι 7,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ξεχώρισαν οι λοιπές κατασκευές, με άνοδο 15,7%, οι επενδύσεις σε κατοικίες (+8,1%) και ο εξοπλισμός τεχνολογίας (+7,3%).

Μικρότερη αύξηση, κατά 2,2%, σημείωσαν οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στο 6,4% η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε η αγορά εργασίας, καθώς το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 6,4% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 8,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σε 307.100 άτομα, καταγράφοντας ετήσια μείωση 21,8%, ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,1%, φτάνοντας τα 4,476 εκατομμύρια.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,6%, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Σε επίπεδο βιομηχανίας, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 442.300 άτομα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Την ίδια περίοδο, το κόστος εργασίας στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 132,2 μονάδες.

Παράλληλα, το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρά τον Σεπτέμβριο, στο 4,5%. Ωστόσο, η διαφορά από το αντίστοιχο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη περιορίστηκε στις 55 μονάδες βάσης, από 67 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων: Πρωταγωνιστούν αλουμίνιο και φαρμακευτικά

Στις πρώτες θέσεις των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 βρέθηκαν τα προϊόντα αλουμινίου και τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 865 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,2%, ενώ οι εξαγωγές φαρμακευτικών σκευασμάτων διαμορφώθηκαν σε 741 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 8,4%.

Η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων, απορροφώντας το 80,6% των εξαγωγών κατά το δεύτερο τρίμηνο, ποσοστό αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2025.

Ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με μερίδιο 6,3%, ενώ η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική συγκεντρώνουν το 5,4%, έναντι 5,8% το 2025.

Οριακή αύξηση του μεριδίου τους κατέγραψαν η Ασία, στο 4,8%, και οι λοιπές οικονομικές ζώνες, στο 1,8%.

Εξασθένηση του οικονομικού κλίματος και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μικρή επιδείνωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη του ΙΟΒΕ να υποχωρεί στις 106,9 μονάδες, από 107,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο και 107,1 μονάδες τον Οκτώβριο του 2025.

Εντονότερη ήταν η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -48,9 μονάδες, έναντι -41,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (-47,6 μονάδες).

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία υποχώρησαν στις 102,7 μονάδες τον Οκτώβριο, από 106,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο και 104,9 μονάδες έναν χρόνο νωρίτερα, αποτυπώνοντας επιδείνωση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για την πορεία του κλάδου.

Μικρή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα

Οριακή ενίσχυση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, με ετήσια αύξηση 0,7%, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σημειώθηκε μείωση 0,8%.

Στο μέτωπο των εξωτερικών συναλλαγών, οι εξαγωγές της βιομηχανίας αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 11,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών συνοδεύτηκε από διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Η συνολική εικόνα: Ισχυρή βιομηχανία, αλλά άνιση ανάπτυξη

Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ αναδεικνύουν την ενισχυμένη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια στασιμότητας. Η εξωτερική ζήτηση, οι επενδύσεις σε υποδομές και ο εξοπλισμός αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Ωστόσο, η άνοδος δεν αφορά το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας με την ίδια ένταση. Οι κλάδοι των κεφαλαιουχικών αγαθών εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, την ώρα που αρκετοί κλάδοι καταναλωτικών προϊόντων παραμένουν στάσιμοι ή καταγράφουν υποχώρηση.

Την ίδια στιγμή, η βελτίωση στην αγορά εργασίας και η αύξηση των επενδύσεων συνυπάρχουν με την επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, την υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη μείωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία.

Πρόκειται για μια εικόνα ανάπτυξης με θετικά χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας.

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