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Μια λεπτομέρεια στην πρώτη φωτογραφία του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις στη βιομηχανία των πολυτελών ρολογιών.

Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ρολόι στον καρπό, στην ανακοίνωση της Amazon MGM Studios ότι αναλαμβάνει τον ρόλο του 007. Για τους συλλέκτες, όμως, η απουσία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: από το 1995 και την ταινία GoldenEye, ο Μποντ φορούσε σταθερά Omega Seamaster.

Η συγκυρία είναι ευαίσθητη, καθώς ο Πάτινσον έγινε τον Σεπτέμβριο πρεσβευτής της ελβετικής Jaeger-LeCoultre (JLC), ανταγωνίστριας της Omega. Έτσι, δημιουργούνται εικασίες ότι η νέα κινηματογραφική εποχή του 007 μπορεί να σηματοδοτήσει και αλλαγή ρολογιού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ποια εταιρεία θα συνεργαστεί με την παραγωγή, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η εμπορική αξία του Μποντ

Για την Omega, η σύνδεση με τον Μποντ υπήρξε εξαιρετικά αποδοτική. Μετά την κυκλοφορία του GoldenEye, οι πωλήσεις του μοντέλου Seamaster Diver 300M αυξήθηκαν περίπου σε πενταπλάσια νούμερα. Δύο χρόνια αργότερα παρέμεναν 30%-40% υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ταινία, όπως τόνισε στην Journal o σύμβουλος της αγοράς ρολογιών Όλιβερ Μίλερ.

Σήμερα, ωστόσο, η Omega αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 8% το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, ενώ η παραγωγή μειώθηκε από 730.000 ρολόγια το 2017 σε περίπου 460.000 πέρυσι. Η σημασία της για τη μητρική Swatch Group είναι μεγάλη: σύμφωνα με τον αναλυτή της Bernstein, Λούκα Σόλκα, η Omega συνεισφέρει σχεδόν το μισό των λειτουργικών κερδών του ομίλου.

Η αγορά πολυτελείας γίνεται δύο ταχυτήτων

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Omega. Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεσαία κατηγορία της πολυτελούς ωρολογοποιίας, με πολλά μοντέλα της Omega να κοστίζουν 8.000-10.000 δολάρια. Πρόκειται για ένα τμήμα της αγοράς που πιέζεται από την οικονομία δύο ταχυτήτων: οι εύποροι καταναλωτές στρέφονται σε πανάκριβα ρολόγια, ενώ όσοι διαθέτουν μικρότερο προϋπολογισμό επιλέγουν φθηνότερες εναλλακτικές.

Τα ρολόγια αξίας άνω των 50.000 ελβετικών φράγκων, περίπου 59.000 δολαρίων, αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,4% των πωλήσεων σε όγκο, αλλά δημιούργησαν το 89% της ανάπτυξης της ελβετικής αγοράς πολυτελών ρολογιών πέρυσι.

Φίρμες όπως οι Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet και Richard Mille αύξησαν έτσι το συνολικό μερίδιό τους από 36,7% το 2019 σε 49% το 2025. Στο άλλο άκρο, καταναλωτές στρέφονται σε επιλογές όπως η Grand Seiko, με μοντέλα 3.000-5.000 δολαρίων, ενώ νεότεροι αγοραστές δείχνουν ενδιαφέρον για την Cartier.

Η ευκαιρία για την Jaeger-LeCoultre

Μια συνεργασία με τον Μποντ θα μπορούσε να προσφέρει στην JLC διεθνή προβολή, σε μια περίοδο που χρειάζεται να αυξήσει τις πωλήσεις της. Η παραγωγή της μειώθηκε από 110.000 ρολόγια το 2017 σε περίπου 78.000 πέρυσι, ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εκτιμάται μόλις στο 3,6%.

Η κατασκευή μηχανισμών και εξαρτημάτων εντός της εταιρείας συνεπάγεται υψηλό σταθερό κόστος, το οποίο γίνεται δυσκολότερο να καλυφθεί όταν οι πωλήσεις υποχωρούν.

Για τη Richemont, μητρική της JLC, η πιθανή συμφωνία θα ήταν μια σημαντική εμπορική ευκαιρία, αλλά όχι καθοριστική για το σύνολο του ομίλου, ο οποίος διαθέτει ισχυρές δραστηριότητες κοσμημάτων μέσω της Cartier και της Van Cleef & Arpels.

Για τη Swatch, αντίθετα, η διατήρηση του Μποντ στον καρπό της Omega έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η μάχη για το ρολόι του έχει ήδη αρχίσει.