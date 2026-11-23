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Αυξημένη είναι η θέση της BlackRock στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ( άρθρο 14 του Ν. 3556/2007,) της δεύτερης. Ειδικότερα, τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της BlackRock ανέρχονται στα 903.134.304 ή 5,11%.

Οπως αναφέρεται, σε συνέχεια της από 19.11.2026 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “BlackRock, Inc” σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα ότι η “BlackRock, Inc” κατέχει, έμμεσα, από την 17.11.2026, τα σχετικά δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1.α) και β) του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Πριν την 17.11.2026, το ποσοστό ήταν 5%.

Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας