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Παρά τη σημαντική μείωση της παραγωγής οίνων και γλεύκους (μούστου) φέτος στην Ιταλία, το επίπεδο των αποθεμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η άνοδος του πληθωρισμού συμπίπτει με υποχώρηση των τιμών που καταβάλλονται στους παραγωγούς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου από τις Copa-Cogeca, η ιταλική παραγωγή κρασιού και γλεύκους το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 41,1 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σημειώνοντας πτώση 7,6% σε σχέση με πέρυσι και σχεδόν 10% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας.

Τα αποθέματα οίνων στην παραγωγή αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση

Κυρίως οι νότιες περιφέρειες – και ειδικότερα η Σικελία και το Αμπρούτσο– κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις, υπό την επίδραση της ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα.

Τα αποθέματα

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, στις 31 Οκτωβρίου 2026, τα αποθέματα οίνων στην παραγωγή αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 47,7 εκατομμύρια εκατόλιτρα (Mhl), δηλαδή περίπου 3,2 Mhl περισσότερα, τη στιγμή μάλιστα που οι παραγόμενοι όγκοι υποχώρησαν κατά περισσότερα από 3 Mhl. Σε αυτά τα κρασιά προστίθενται 15,8 Mhl γλεύκους (+10,6% σε ετήσια βάση).

Σύμφωνα με την Ιταλική εταιρεία μεσιτείας οίνου Vini Repetto, (αναλαμβάνει την ανάλυση τάσεων της αγοράς, την παρακολούθηση τιμών, την τιμολόγηση / επαλήθευση και τις παραδόσεις για αγοραστές B2B, εμφιαλωτές και εισαγωγείς), η αύξηση των αποθεμάτων φτάνει μάλιστα το 16,2% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, το γραφείο καλεί σε προσεκτική ερμηνεία αυτών των στοιχείων, καθώς οι περίοδοι παλαίωσης αποτελούν μέρος του φυσιολογικού κύκλου εμπορίας, αλλά επισημαίνει ορισμένες αξιοσημείωτες εξελίξεις, ξεκινώντας από την άνοδο των αποθεμάτων λευκών κρασιών: σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, τα αποθέματα λευκών οίνων ΠΟΠ αυξήθηκαν κατά 13,7%, ενώ η αύξηση φτάνει το 17,7% για τους οίνους ΠΓΕ.

«Η τάση αυτή αποδεικνύεται ακόμη πιο σημαντική, δεδομένης της εμπορικής βαρύτητας των λευκών κρασιών, τόσο στην ιταλική αγορά όσο και στις εξαγωγές», σημειώνει το γραφείο.

Κατακόρυφη πτώση των τιμών παραγωγού

Ενώ ο πληθωρισμός έφτασε το 5,4% στην Ιταλία τον Οκτώβριο, η τιμή του κρασιού στην κατανάλωση υποχώρησε κατά 2,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat που επικαλείται η Unione Italiana Vini (UIV).

Από την πλευρά του, ο οργανισμός Ismea καταγράφει αύξηση σχεδόν 9% στο κόστος παραγωγής μέσα σε έναν χρόνο, ενώ το αγροτικό συνδικάτο Coldiretti υποστηρίζει ότι οι τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς έχουν πέσει πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για την οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore αποκαλύπτει ότι το 35% των ερωτηθέντων Ιταλών κατατάσσει το κρασί πρώτο μεταξύ των προϊόντων από τα οποία θα παραιτούνταν εάν έπρεπε να περιορίσουν τις δαπάνες τους. «Ο κλάδος μας βρίσκεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπος με εξωγενείς παράγοντες σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο πιεστική», δήλωσε ο πρόεδρος της UIV, Lamberto Frescobaldi.

Η UIV επισημαίνει ωστόσο ένα θετικό στοιχείο στα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα: μια αύξηση σχεδόν 8% στην αξία των αποστολών προς τρίτες αγορές μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, η οποία αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (+17% σε αξία, +6,6% σε όγκο).

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, οι ιταλικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ (-3%) για όγκο περίπου 7,4 Mhl. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη τους επόμενους μήνες.

Στο μεταξύ, το γραφείο Vini Repetto εκτιμά ότι «η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτιστοποίηση του εξοπλισμού, ο καλύτερος προγραμματισμός των αγορών και η αυστηρή διαχείριση των αποθεμάτων θα μπορούσαν να καταστούν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της κερδοφορίας» των επιχειρήσεων.