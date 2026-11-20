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H επάρκεια, η ποιότητα και η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, το κόστος παραγωγής, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και το εισόδημα των παραγωγών, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός στον χαιρετισμό του στην ημερίδα του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με θέμα «Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο των Λιπασμάτων».

Αναφερόμενος στις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταράξεων, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των διακυμάνσεων στις τιμές των πρώτων υλών, υπενθύμισε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των σχετικών παραστατικών.

Ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στο Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2026, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Αλυσίδα Αξίας των Λιπασμάτων, η οποία εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεμβρίου. Όπως τόνισε, οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων και την επισιτιστική ασφάλεια.

Ανδριανός: Εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός χαρακτηριστικά το ζητούμενο είναι οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, προστατεύοντας τον παραγωγό και το περιβάλλον, χωρίς να δημιουργούνται περιττά διοικητικά βάρη ή εμπόδια στην υγιή επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες που δημιουργούν οι αναλύσεις εδάφους, η γεωργία ακριβείας, οι νέες τεχνολογίες θρέψης και η ορθολογική λίπανση για τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προστασία των φυσικών πόρων. Τόνισε ότι η περιβαλλοντική και η οικονομική βιωσιμότητα της γεωργίας αποτελούν αλληλοσυμπληρωματικούς στόχους, που πρέπει να υπηρετούνται με πρακτικές λύσεις και χειροπιαστό όφελος για τον παραγωγό.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη σημασία της συνεργασίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ΣΠΕΛ, την επιστημονική κοινότητα και όλους τους φορείς του πρωτογενούς τομέα, με κοινό στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό, ανθεκτικό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο.