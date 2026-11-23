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Παράταση 36 ωρών, έως αύριο Τρίτη, 24 Νοεμβρίου στις 23:59, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων των παράκτιων αλιέων για την αποζημίωση από ζημιές στα αλιευτικά τους εργαλεία και απώλειες παραγωγής που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, αποφάσισε το ΥπΑΑΤ, προς διευκόλυνση των δικαιούχων. Συνολικά έχουν ήδη υποβληθεί 9.177 αιτήσεις έως τώρα.

Στο πλαίσιο της Δράσης 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021–2027, η νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, καλύπτει ζημιές της διετίας 2025–2026, μετά την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για επέκταση της περιόδου αποζημίωσης από ένα σε δύο έτη και αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10 εκατ. ευρώ, από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ.

Συνολικά έχουν ήδη υποβληθεί 9.177 αιτήσεις έως τώρα

Στόχος της παρέμβασης, όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ, είναι η ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούν οι ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και η απώλεια αλιευτικής παραγωγής.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία. Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: https://apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

«Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας», αναφέρεται.