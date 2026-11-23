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Οι διαδικασίες πληρωμής που εφαρμόζονται για τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης στους δικαιούχους στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027, καθορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτημα μερικής (α’ δόσης) και τελικής πληρωμής (β’ δόσης), της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Για την καταβολή της στήριξης, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω του ΟΠΣΚΕ αίτημα πληρωμής

Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Βάσει των στοιχείων, πιστοποιείται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις), την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής και την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

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Νέοι αγρότες: Η υποβολή αιτήματος πληρωμής

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΟΠΣΚΕ) αίτημα πληρωμής, το οποίο λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης αυτοματοποιημένα μέσω του εν λόγω συστήματος.

Η αίτηση μερικής πληρωμής για την καταβολή της α’ δόσης, η οποία αντιστοιχεί σε 70% του ποσού στήριξης, συνυποβάλλεται με την αίτηση στήριξης. Εφόσον η απόφαση ένταξης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης δόσης, ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των δικαιούχων κατά το συγκεκριμένο έτος.

Η αίτηση τελικής πληρωμής για την καταβολή της β’ δόσης, η οποία αντιστοιχεί σε 30% του ποσού στήριξης, υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της Παρέμβασης.

Τα οριστικοποιημένα αιτήματα μερικής/τελικής πληρωμής υποβάλλονται στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα μέσω του ΟΠΣΚΕ μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο της Παρέμβασης.

Τα αιτήματα μερικής/τελικής πληρωμής μεταφέρονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ), με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου (διαλειτουργικότητα) που παρέχεται από το τελευταίο.